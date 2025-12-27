İtalya Serie A'da 17. hafta maçında Cagliari, deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye milli yıldız Semih Kılıçsoy damgasını vurdu.

Maçta gol perdesini Torino forması giyen Vlasic 28. dakikada açtı. Cagliari maçın 45. dakikasında Prati ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.

SEMİH KILIÇSOY ŞOV!

Maçın 66. dakikasında ise Semih Kılıçsoy sahneye çıktı. Rakip yarı alanda topla buluşan milli futbolcu, sırasıyla 3 kişiyi geçti ve köşeye çok klas bir vuruş yaparak kaleciyi avladı.

Genç futbolcunun bu golü, takım arkadaşlarının dahi ağzını açık bıraktı.

Gol sevincinde Semih Kılıçsoy'u kutlayan arkadaşları, "Sen çılgınsın kardeşim" ifadeleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

SEMİH 3 PUANI GETİRDİ

Öte yandan mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Cagliari, Semih Kılıçsoy ile 3 puana uzandı. Bu sonuçla birlikte ise puanını 15'e yükselterek düşme hattından kurtulmayı başardı.

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Semih Kılıçsoy, Torino-Cagliari maçının oyuncusu seçildi.