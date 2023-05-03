Semih Saygıner: Bilardo önem verilmesi gereken bir spor dalı

Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, bilardonun Türkiye'nin en başarılı sporlarından biri olduğunu ve daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

69. Gilette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreni, Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Tören öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, "Böyle bir ödül törenine katıldığım için çok mutluyum. Spor her ülkede çok önemli. Bizim ülkemizde de çok önemli. Sporun ilerlemesi açısından da ödül törenleri çok önemli. Sporcuları ödüllendirmek, yüreklendirmek ve onları motive etmek çok önemli. Ben uzun yıllardır spor yapıyor olmama rağmen hala ödül almanın heyecanını sanki ilk defa alıyormuşçasına yaşayanlardanım. O yüzden çok önemli bir ödül töreni olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇOK ÖNEM VERİLMESİ GEREKEN DE BİR SPOR DALI



Bilardoda genç sporcuların yetişmeye başladığına da dikkat çeken Saygıner, "Sadece ben bireysel anlamda sporcu olarak ve ülkesini temsil eden bir sporcu olarak değil, demek ki altyapıyı da iyi kurmuşuz. Sporu da iyi sevdirmişiz. Burak Haşhaş gibi diğer genç arkadaşlarımız ülkemize başarılar getirmeye ve bayrağı devralmaya başladılar yavaş yavaş. Bu yaşta benim hala aktif kariyerimde ödül alabiliyor olmam onları da motive edecektir diye düşünüyorum. Bilardo, Türkiye'nin en başarılı sporlarından biri bence. Çok önem verilmesi gereken de bir spor dalı. Çünkü tam da bu yüzyılın içinde barındırması gereken barışı barındırıyor. Herkesi birleştiren bir tarafı var. Onun için çok önemsiyorum ben. Önemsediğim için de herhalde bu günleri gördük" şeklinde konuştu.

MOTİVASYONUM ÇOK YÜKSEK



Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne transfer olmasına ilişin de Semih Saygıner, "Keşke ülkemizde de profesyonelce oynanan bir spor dalı olsa. Maalesef amatör kalıyoruz. Bunun altını çizdim ben röportajlarımda. Bence çok güzel bir yere gidiyorum. Aynı zamanda hem ülkemi temsil edeceğim hem de bilardoya katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Uluslararası değil, aynı zamanda önümüzdeki yıllarda bu spora gönül veren tüm gençlerin de motivasyon kaynağı olacağını düşünüyorum böyle bir transferin. Oradan da iyi haberler getiririm diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten motivasyonum çok yüksek. Umarım başarılı sonuçlar getiririm" diye konuştu.