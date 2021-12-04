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Spor

Semih Saygıner dünya şampiyonu oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon oldu.

DHA4 Aralık 2021 Cumartesi 22:18 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 22:19
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28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde 25 ülkeden 145 sporcunun katılımıyla düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Semih Saygıner, şampiyon oldu. Saygıner, yarı finalde İsveçli Torbjorn Blomdahl'ı 16 ıstaka ile 50-22 mağlup ederek finalde dünya 1 numarası Hollandalı Dick Jaspers ile şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Saygıner, rakibini 50-37 mağlup ederek 7'nci kez şampiyon oldu. Bu sonuçla milli bilardocu, 2021 yılının son dünya şampiyonu olmayı başardı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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