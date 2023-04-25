İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4252
  • EURO
    21,4075
  • ALTIN
    1244.27
  • BIST100
    4986.95
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semih Saygıner, Kore Ligi'ne transfer oldu
Spor

Semih Saygıner, Kore Ligi'ne transfer oldu

Milli bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne transfer oldu.

AA25 Nisan 2023 Salı 15:16 - Güncelleme:
Semih Saygıner, Kore Ligi'ne transfer oldu
ABONE OL

Milli sporcu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde (PBA) mücadele edecek.

Semih Saygıner, söz konusu transferi sosyal medya hesabından, "PBA ile kontrat imzaladım" açıklamasıyla duyurdu.

2019 yılından bu yana sporun profesyonelleşmesi, sporcuların daha çok kazanması üzerine Güney Kore'de kurulmuş olan ve Türkiye'den birçok elit bilardocuya teklif götüren PBA'da, daha önce Adnan Yüksel, Birol Uymaz, Savaş Bulut ve Can Çapak boy göstermişti.

Türkiye'den Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu'nun yanı sıra İspanyol dünya şampiyonu Daniel Sanchez de PBA'ya transfer olan sporcular arasında yer aldı.

Bilardo, Güney Kore'de ana sporlar arasında bulunurken, ülke genelinde de medyada en çok yer verilen branşlardan biri olarak dikkat çekiyor. PBA'nın tüm ferdi ve takımlar müsabakaları canlı olarak yayımlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.