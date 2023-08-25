Semih Şentürk, Fenerbahçe U19 ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Takımı Teknik Direktörü Semih Şentürk, yarın oynanacak Alanyaspor mücadelesinde takımına güvendiğini ve deplasmandan galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Şentürk, bir ay önce başladığı görevinde takımının başında ilk maçına çıkacağını ifade etti.

Güzel bir oyunla, güzel bir galibiyetle deplasmandan dönmek istediklerini vurgulayan Şentürk, sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah başlangıç iyi olur. Alanya sıcak ve nemli. Maç saatini biraz ileriye aldırdık. Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Sıcaklar önemli tabii ama bunların da üstesinden gelmek gerekiyor. İnşallah kazanıp geleceğiz. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajları alıyorum. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Başta beni bu göreve layık gören başkanımız Ali Koç'a, yönetim kuruluna, akademiden sorumlu çok değerli yöneticimiz Özgür Bey'e ve koordinatörümüz Sedat hocama teşekkür ediyorum."

Kendisinin de A takıma yükselmeden önce akademiden geçtiğini hatırlatan Semih Şentürk, şunları söyledi:

"Futbolcu olarak buraya bu yaşlarda gelmiştim. Şimdi antrenör olarak devam ediyorum. Basamakları tek tek çıkıyoruz. Güzel de bir ekip kurduk. İnşallah bunun sonu da teknik direktörlük olur. Takımda yetenekli ve potansiyeli olan oyuncular var. Bu hafta sonu 18 Yaş Altı Milli Takımı'na gidecek 4 oyuncu var. Sabri hocamız onları davet etti. Ona da teşekkür ediyorum. A takım kampına giden oyuncularımız oldu. Fırsat verildikçe onlar da yukarıda ellerinden geleni yapacaklardır."