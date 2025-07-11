İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2025 Cuma / 16 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1749
  • EURO
    47,0662
  • ALTIN
    4319.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semih Şentürk: Fenerbahçe'nin o eski ruhu tekrar kazanması gerekiyor
Spor

Semih Şentürk: Fenerbahçe'nin o eski ruhu tekrar kazanması gerekiyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Fenerbahçe ruhunu artık sahada göremediğini belirterek, 'O eski ruhun tekrar kazanılması gerekiyor' dedi.

IHA11 Temmuz 2025 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Semih Şentürk: Fenerbahçe'nin o eski ruhu tekrar kazanması gerekiyor
ABONE OL

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, sarı-lacivertli kulüpte kendi dönemindeki birlik ve aidiyet duygusunun artık sahaya yansımadığını söyledi. Teknik direktörlük kariyerine başlamaya açık olduğunu belirten Şentürk, şu an için resmi bir teklif almadığını dile getirdi.

"HER TEKLİFE AÇIĞIM AMA ŞU AN BİR TEKLİF YOK"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Semih Şentürk, Bodrum'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe altyapısında geçirdiği dört yılın ardından görevinden ayrıldığını hatırlatan Şentürk, "Çok güzel günler yaşadık, şampiyonluklar kazandık. Ekibimle birlikte gençlere bir şeyler verebildiysek ne mutlu bana. Geçen sezon bir dijital platformda yorumculuk yaptım, orası da iyi bir deneyim oldu. Şu anda tatildeyim. Her teklife açığım ancak şu an için resmi bir teklif yok. Dijital ortamlardan teklifler geliyor, demek ki beğenmişler" dedi.

Teknik direktörlük kariyerine özellikle Fenerbahçe A Takımı'nda yardımcı antrenörlükle başlamak istediğini belirten Şentürk, "Abdullah Avcı, Fatih Terim gibi büyük isimlerin yanında görev almak bana çok şey katar. Ancak sadece altyapı deneyimim olduğu için Süper Lig veya 1. Lig'den teklif gelir mi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE RUHUNU ARTIK SAHADA GÖREMİYORUM"

Sarı-lacivertli takımın yıllardır şampiyonluk hasreti çektiğini ve bu sürecin kendisini üzdüğünü söyleyen Şentürk, "Bizim zamanımızda takımda bir ruh vardı. Rüştü ağabey, Ümit ağabey, Emre, Tuncay, Volkan, Selçuk gibi birleştirici isimler vardı. O ruhu şimdi sahada göremiyorum. Herkes mücadele ediyor ama saha içindeki coşku eksik. Altyapıda çalışırken de buna şahit oldum. Fenerbahçe'nin o eski ruhu tekrar kazanması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"NÖBETÇİ GOLCÜ EKSİK, CENK TOSUN'A ÜZÜLÜYORUM"

Kendisinin futbolculuk döneminde 'nöbetçi golcü' olarak tanındığını hatırlatan Semih Şentürk, bu rolü bu sezon Cenk Tosun'un üstlenebileceğini düşündüğünü ama yeterince şans bulamamasının üzücü olduğunu ifade etti. Şentük, "İnşallah bu sezon onun için daha iyi olur" dedi.

"MİLLİ TAKIM, AVRUPA'DA DAHA GÜÇLÜ"

Semih Şentürk, A Milli Takım'ın Avrupa'da oynayan futbolcu sayısı açısından çok ileride olduğunun altını çizerek, "Bizim zamanımızda Avrupa'da oynayan oyuncu sayısı 5-6'yı geçmezdi. Şimdi 13-15 oyuncumuz Avrupa'da top koşturuyor. Milli Takımımız'a güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen yıl çeyrek final oynandı, umarım Dünya Kupası'na da katılırız" diye konuştu.

"HAKEMLER İNSAN, AMA BAZI HATALAR ÇOK BARİZ"

Hakem performanslarına da değinen Şentürk, "Hakemler de insan, hata yapabilirler. Ancak bazı bariz hataları kabul etmek zor. VAR sisteminin devreye girmesi gereken pozisyonlarda hala ciddi tartışmalar oluyor. Bunlar futbolun doğasında var ama daha dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.