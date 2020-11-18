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Spor

Semih Şentürk Fenerbahçe'ye döndü

Fenerbahçe, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Futbol Akademisi Antrenörü olarak göreve başladığını açıkladı.

DHA18 Kasım 2020 Çarşamba 16:15 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 16:20
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Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacağını açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını ‘Genç Semih’ olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

SEMİH ŞENTÜRK: GELECEK NESİLLERİ YETİŞTİRMEK ÜZERE GERİ DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçeli eski futbolcu Semih Şentürk, Futbol Akademisi'nde görev alacağından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcularından Semih Şentürk, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacak. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Semih Şentürk, şu ifadeleri kullandı: 

"1999 yılında kapısından girip; büyüdüğüm, yetiştiğim, formasını giydiğim, çocukluk hayalime eriştiğim sonrasında milli takıma kadar yükseldiğim Fenerbahçe’me gelecek nesilleri yetiştirmek üzere geri döndüğüm için çok mutluyum..."

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