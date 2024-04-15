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Spor

Semih Şentürk'ün rekorunu kırdı! Michy Batshuayi kulüp tarihine geçti

Bu sezon attığı gollerle adından sıkça söz ettiren Michy Batshuayi yeni rekora imza attı. 30 yaşındaki Belçikalı golcü, sonradan oyuna girdiği maçlarda 7 gol attı ve Semih Şentürk'ün rekorunu kırdı. İşte detaylar...

Sabah15 Nisan 2024 Pazartesi 10:12 - Güncelleme:
Semih Şentürk'ün rekorunu kırdı! Michy Batshuayi kulüp tarihine geçti
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Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında 2. golünü atan Michy Batshuayi dün rekor kırdı. 46. dakikada giren Belçikalı, yine fileleri sarstı.

Bu sezon ligde 17. haftada Kayseri maçına ilk 11'de çıkan ve hat-trick yapan 30 yaşındaki yıldız, ardından ligde attığı bütün golleri oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.

SEMİH ŞENTÜRK'Ü GEÇTİ

Oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 7 gol sevinci yaşayan Batshuayi, 2007-08'de benzer performansla bu anlamda kulüp rekoru kıran Semih Şentürk'ü geçti.

GOL ATTIĞI MAÇLARDA F.BAHÇE PUAN KAYBETMEDİ

Belçikalı yıldızın gol attığı maçlarda Fenerbahçe puan kaybetmedi.

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