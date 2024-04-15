Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında 2. golünü atan Michy Batshuayi dün rekor kırdı. 46. dakikada giren Belçikalı, yine fileleri sarstı.
Bu sezon ligde 17. haftada Kayseri maçına ilk 11'de çıkan ve hat-trick yapan 30 yaşındaki yıldız, ardından ligde attığı bütün golleri oyuna sonradan girdiği maçlarda kaydetti.
SEMİH ŞENTÜRK'Ü GEÇTİ
Oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda 7 gol sevinci yaşayan Batshuayi, 2007-08'de benzer performansla bu anlamda kulüp rekoru kıran Semih Şentürk'ü geçti.
GOL ATTIĞI MAÇLARDA F.BAHÇE PUAN KAYBETMEDİ
Belçikalı yıldızın gol attığı maçlarda Fenerbahçe puan kaybetmedi.