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  • Semih Yuvakuran Beşiktaş'ı topa tuttu! ''Yönetim transfere engel oldu''
Spor

Semih Yuvakuran Beşiktaş'ı topa tuttu! ''Yönetim transfere engel oldu''

Türk futbolunun efsane isimlerinden eski milli futbolcu Semih Yuvakuran, Beşiktaş yönetimine ateş püskürdü. Açıklamalarda bulunan Yuvakuran, Beşiktaş yönetiminin oğlu Utku Yuvakuran'ın transferine engel olduğunu iddia etti.

15 Eylül 2022 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
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Beşiktaş 'ın genç kalecisi Utku Yuvakuran, bu sezon takımda lisansı çıkarılmayan futbolculardan birisi oldu.

"FORMA GİYMESİ ENGELLENDİ"

24 yaşındaki genç eldivenin babası Semih Yuvakuran, siyah beyazlı takımın verdiği bu karar hakkında sert ifadeler kullandı. Radyospor'a konuşan baba Yuvakuran, takımda yer bulamayacağını düşünüp Utku'nun gelen teklifleri değerlendirmek istediğini ancak bunu yönetimin engellediğini, sonunda da lisansının çıkarılmadığı için forma giymesinin engellendiğini ifade ederek " Transfer döneminde biz kiralık gitmek istedik, izin verilmedi. Her seferinde 'Ersin transfer olacak, Utku bize lazım' dediler. Ersin devam edince de Utku'yu gözden çıkardılar, bence çok yanlış yaptılar." ifadelerini kullandı.

Semih Yuvakuran, oğlunun moralinin bozuk olduğunu söyleyerek "Tabii ki Utku'nun morali bozuk. Siz bu takıma en zor haftalarda katkı vermişsiniz, kazanılan şampiyonlukta emeğiniz var. Hazırlık maçında bile şans vermediğiniz bir oyuncuyu 'değerlendireceğiz' diyorsunuz. Hayırlısı olsun." sözlerini sarf etti.

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