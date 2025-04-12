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Spor

Semt 77 Yalovaspor deplasmanda kazandı

Semt 77 Yalovaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-89 mağlup etti.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 18:02 - Güncelleme:
Semt 77 Yalovaspor deplasmanda kazandı
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Semt 77 Yalovaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 91-89 mağlup etti.

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 20, Starks 2, Emircan Koşut 4, Bruinsma 14, Ata Kahraman, Yesukan Onar 6, Sajus 4, Love 23, Zagorac 9

Semt 77 Yalovaspor: McConico 9, Johnson 19, Yiğit Onan 6, Nichols 18, Sherfield 11, Griffin 6, Boran Güler, Kadir Bayram 3, Krampelj 14, Peterka 2, Ege Özçelik 3

1. Periyot: 27-17

Devre: 47-44

3. Periyot: 72-71

Beş faulle çıkan: 37.37 Krampelj (Semt 77 Yalovaspor)

  • Yalovaspor
  • Basketbol Süper Lig
  • Maç Sonucu

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