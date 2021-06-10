Semt77 Yalovaspor Basketbol, Samsunspor'u deplasmanda devirdi

10 Haziran 2021 Perşembe 19:00 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 19:00

Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında ard arda top kayıpları yaşayan Samsunspor, ilk çeyreği 15-14 geride tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde de oyun başa baş geçti. Konuk ekip devreye 35-32 önde girdi. Mücadelenin ikinci yarısında da rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Semt77 Yalovaspor Basketbol, 3'üncü periyodu 51-48, karşılaşmayı da 77-69 kazanmayı başardı. Serinin üçüncü maçı 13 Haziran Pazar günü saat 16:00'da Yalova'da oynanacak.

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Aytuğ Etki, Sami Özel, TolgaEdis

SAMSUNSPOR: Timothy Luiz Soares 25, Ahmet Fatih Cantitiz 24, Kahlil Quinton Dukes 10, Muhammet Engin Kalkan 5, Berkan Çıvgın 3, Can Özcan 2,

SEMT77 YALOVASPOR: Lamont Da Sean Jones 26, Tunahan Dikmen 10, Sercan Topcu 10, Hüseyin Akın Kandemir 7, Ali Işık 7, Ali Berkan Özçiftçi 6, Melih Kapucu 4, Yancy Deringer Gates 4, İsmail Kerem Gülmez 3,

1'İNCİ PERİYOT: 14-15

İLK YARI DEVRE: 32-35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-51