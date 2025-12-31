İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2025 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9405
  • EURO
    50,5286
  • ALTIN
    6000.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Senegal, Demokratik Kongo ve Benin son 16'da
Spor

Senegal, Demokratik Kongo ve Benin son 16'da

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda oynanan son maçların ardından Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti 7'şer puanla son 16 turuna yükseldi.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 00:26 - Güncelleme:
Senegal, Demokratik Kongo ve Benin son 16'da
ABONE OL

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) D Grubu mücadeleleri tamamlandı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, gruptaki son maçında Botsvana'yı 31. dakikada Nathanael Mbuku ile 41 ve 60. dakikalarda Sakaryasporlu Gael Kakuta'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Gael Kakuta 74, Alanyasporlu Elia Meschack ise 57 dakika oyunda kaldı.

"LUMUMBA VEA" SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

"Lumumba Vea" olarak bilinen Kongolu bir futbol taraftarı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin gruptaki tüm maçlarında tribünde hareketsiz durmasıyla sosyal medyada viral oldu.

Michel Kuka isimli Kongolu taraftar, 1961 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden ülkenin ilk başbakanı ve bağımsızlık lideri Patrice Lumumba'ya benzerliğiyle dikkat çekiyor ve 90 dakika boyunca Patrice Lumumba'nın ikonik heykelindeki gibi hareketsiz duruyor.

SENEGAL, SON MAÇINDA 3 PUANI 3 GOLLE ALDI

İbni Batuta Stadı'nda oynanan maçta Senegal, 38. dakikada Abdoulaye Seck, 62. dakikada Habib Diallo ve 90+7. dakikada Samsunsporlu Cherif Ndiaye'nin penaltı golüyle Benin'i 3-0 mağlup etti.

Benin forması giyen Alanyasporlu Steve Mounie 90 dakika sahada kalırken, Göztepeli Junior Olaitan 85. dakikada oyundan çıktı. Senegal Milli Takımı'nda Samsunsporlu Cherif Ndiaye, 88. dakikada oyuna girdi.

D Grubu'ndaki son maçların ardından 7'şer puanlı Senegal ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 3 puanlı Benin, son 16 turuna yükseldi. Puanı bulunmayan Botsvana ise turnuvaya veda etti.

  • benin
  • Afrika Kupası
  • Senegal
  • Demokratik Kongo

ÖNERİLEN VİDEO

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.