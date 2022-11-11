Senegal Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Aliou Cisse'nin açıkladığı 26 kişilik kadroda, Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou da yer aldı. Cisse, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırması beklenen Bayern Münihli Sadio Mane'yi de kadroya dahil etti.

A Grubu'nda Katar, Hollanda ve Ekvador ile karşılaşacak Senegal'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (QPR)

Savunma: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Abdou Diallo (Leipzig), Youssouf Sabaly (Real Betis), Fode Ballo-Toure (Milan), Pape Abou Cisse (Olimpiakos), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (Nottingham Forest), Nampalys Mendy (Leicester City), Krepin Diatta (Monaco), Pape Gueye (Olimpik Marsilya), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Mustafa Name (Pafos), Mamadou Loum (Reading)

Forvet: Sadio Mane (Bayern Münih), Ismaila Sarr (Watford), Boulaye Dia (Salernitana), Bamba Dieng (Olimpik Marsilya), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Nicolas Jackson (Villarreal), Iliman Ndiaye (Sheffield United).