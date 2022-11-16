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Spor

Senegal'de Sadio Mane'nin iyileşmesi için dua edildi

Katar'da 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Senegal Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alacağı son anda netleşen yıldız oyuncu Sadio Mane'nin 'çabuk iyileşmesi' için doğduğu köyde Kur'an-ı Kerim okundu.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 00:30 - Güncelleme:
Senegal'de Sadio Mane'nin iyileşmesi için dua edildi
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Senegal basınında yer alan haberlere göre, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırma riskiyle karşı karşıya kalan ancak teknik direktör Aliou Cisse tarafından kadroya dahil edilen Bayern Münich'li Mane için doğduğu köy Bambali'de dua edildi.

Mane'nin inşa ettirdiği camide toplanan, 35 köyden gelen 35 imam, Senegalli yıldız oyuncunun sakatlığının hızla iyileşmesi için dua etti, 45 hatim indirildi.

İmamlar, Senegal'in Dünya Kupası'ndan zaferle ayrılması için de dua etti.

MANE DÜNYA KUPASI'NIN İLK MAÇINDA OLMAYACAK

Senegalli yıldız Mane, 8 Kasım'da Bayern Münich'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği maçta sakatlanmış ve Katar'a gitmesinin zor olduğu belirtilmişti.

Teknik direktör Aliou Cisse ise beklentinin aksine tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.

Senegal Futbol Federasyonu'ndan bugün yapılan açıklamada ise Mane'nin takımının ilk maçında forma giyemeyeceği duyurulmuştu.

A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Takımı, ilk maçını 21 Kasım'da Hollanda ile oynayacak.

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