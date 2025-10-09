Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, milli takımda yer almayan Ismail Jakobs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Thiaw, "Hepimiz Ismail Jakobs'un eksikliğini hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

NELER YAŞANDI?

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na gitmeyen Ismail Jakobs için Galatasaray'a uyarı mektubu gönderdi.

Federasyon, Jakobs'un sakatlığının Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi için sarı kırmızılı kulüpten futbolcunun gönderilmesini istedi.

26 yaşındaki Ismail Jakobs, Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre buldu.