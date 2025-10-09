İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2025 Perşembe / 17 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7303
  • EURO
    48,5158
  • ALTIN
    5403.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama! ''Durumun sonuçlanmasını bekliyoruz''
Spor

Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama! ''Durumun sonuçlanmasını bekliyoruz''

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, milli takımda yer almayan Ismail Jakobs hakkında konuştu. Pape Thiaw 'Federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
Senegal'den Ismail Jakobs için açıklama! ''Durumun sonuçlanmasını bekliyoruz''
ABONE OL

Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, milli takımda yer almayan Ismail Jakobs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Thiaw, "Hepimiz Ismail Jakobs'un eksikliğini hissettik. Ancak federasyon yapması gerekeni yaptı ve durumu kulübüne bildirdi. Şimdi durumun sonuçlanmasını bekliyoruz." dedi.

NELER YAŞANDI?

Senegal Futbol Federasyonu, sakatlığı nedeniyle Senegal Milli Takımı'na gitmeyen Ismail Jakobs için Galatasaray'a uyarı mektubu gönderdi.

Federasyon, Jakobs'un sakatlığının Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi için sarı kırmızılı kulüpten futbolcunun gönderilmesini istedi.

26 yaşındaki Ismail Jakobs, Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre buldu.

  • Ismail Jakobs
  • senegal milli takımı
  • sakatlık

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da film gibi saldırı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.