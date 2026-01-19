Senegalli 3 futbolcu hastaneye kaldırıldı! Ismail Jakobs'tan olay açıklama

Üç Senegalli futbolcu, Rabat'ta Senegal'in Fas'ı 1-0 yenerek kazandığı Afrika Uluslar Kupası finalinin devre arasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Devre arasına dakikalar kala, Senegal'in orta saha oyuncusu Lamine Camara'nın sakatlığı nedeniyle Pape Matarr Sarr, Senegal teknik ekibi tarafından ısınmaya gönderildi. Ancak Camara oyuna devam edebildi ve Sarr ile birlikte takım arkadaşları Krepin Diatta ve Ousseynou Niang'ın ısınma sırasında soyunma odasına gitmek zorunda kalmasının perde arkasında bir rahatsızlık olduğu ortaya çıktı.

Video görüntülerinde Krepin Diatta'nın sahada eğilmiş halde olduğu, Ousseynou Niang'ın ise Senegal oyuncuları tarafından taşınarak soyunma odasına götürüldüğü görüldü. Maçtan sonra Lamine Camara, üç futbolcunun hastaneye kaldırıldığını doğrulayarak, "Hastanedeydiler, ama umarım durumları iyidir" dedi.

Niang'ın kulübü Union Saint-Gilloise, "Niang kendini iyi hissetmedi ve iki takım arkadaşıyla birlikte hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu ve Senegal kadrosuna yeniden katıldığı doğrulandı." ifade edildi.

ISMAL JAKOBS: "BİR ŞEYLER YAPTILAR"

Senegal'in Galatasaraylı yıldızı Ismail Jakobs, üç oyuncunun rahatsızlanmasının tesadüf olmadığını iddia ederek "Maçtan önce bir şeyler oldu. Bence maçtan sonra çok şey ortaya çıkacak. Sadece bu durum değildi. Maçtan önce de çok şey oldu. Ama öğreneceksiniz. Krepin, Ousseynou ve Pape Matar Sarr'a devre arasında bir şeyler oldu." dedi.