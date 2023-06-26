Şener Özbayraklı 1 yıllık sözleşme uzattı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener Özbayraklı'ya, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ASİST VE GOL ÜRETEMEDİ

33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon Başakşehir ile 10'u Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 5'i Konferans Ligi olmak üzere 19 maçta forma giyerken, gol veya asist üretemedi.