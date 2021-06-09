Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı, sarı-kırmızılı kulübe veda etti.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şener'in veda açıklaması şöyle:
"Değerli Galatasaray camiası; 2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmamın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı... Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari kadroya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Saygılarımla."
Öte yandan deneyimli oyuncu Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile anlaşma aşamasına geldi. Başakşehir'in önümüzdeki günlerde transferi resmiyete kavuşturması bekleniyor.
31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 2 asist yapma başarısı gösterdi.