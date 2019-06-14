Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş'ı reddetme nedeni ortaya çıktı

Sarı-kırmızılı takımı seçerken maddi fedakârlıkta bulunan Şener, kendisini Milli Takım'a kazandıran yeni teknik direktörü Fatih Terim ve forma şansını yüksek görmesinden dolayı bu kararı verdi.

Gökhan Gönül'le Fenerbahçe'de girdiği rekabette yedek kalan Şener'in aynı gerekçeyle Beşiktaş'a gitmediği ve "Gökhan Gönül varsa Gökhan Gönül oynar" dediği öğrenildi.

Brezilyalı beki Mariano'yu satmaya hazırlanan Galatasaray'da Martin Linnes'le sağ bek için kapışacak olan milli oyuncu, ilk 11 rekabetinde formayı kendisinin alacağına inanıyor.

(Sabah)