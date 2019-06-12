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Şener’e 30 milyon TL

Cim-Bom dün sağlık kontrolünden geçen Fenerli savunmacı ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, senelik 1.5 milyon euro garanti ücret alacak olan Şener’e toplam 10 milyon lira ödeyecek.

  • Star Spor
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SÜPER Ligi şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’ın transferde ilk hamlesi Şener Özbayraklı ile oldu. Brezilyalı Mariano’yu satmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ beki sağlık kontrolünden geçirirken sözleşme için 30 Haziran’ı bekliyor. Cim-Bom, 3 yıllık imza attıracağı tecrübeli savunmacıya yıllığı 1.5 milyon eurodan (yaklaşık 10 milyon TL) 30 milyon lira ödeyecek. Şener’e maç başına da 10 bin TL verileceği öğrenildi.

FENER FORMALI FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Galatasaray’a imza atmak için gün sayan Şener Özbayraklı’nın sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da kaldırdığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki savunmacının bu davranışı Sarı-Lacivertli taraftarların ise tepkisine yol açtı. Öte yandan Cim-Bom’un Şener’den sonra her konuda anlaşmaya vardığı Ryan Babel için de geri sayıma geçtiği bildirildi. Fulham’la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Hollandalı yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme yapıldığı ve senelik 2.3 milyon euro ödeneceği kaydedildi.

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