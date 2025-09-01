Senne Lammens adım adım Manchester United'a

İSTANBUL 30°C / 20°C
1 Eylül 2025 Pazartesi
Galatasaray'ın da gündemin yer alan 21 yaşındaki genç kaleci Senne Lammens, Premier Lig ekibi Manchester United'a transfer oluyor.

HABER MERKEZİ1 Eylül 2025 Pazartesi 17:05 - Güncelleme:
Ederson'u Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan kaleci Senne Lammens, İngiltere yolcusu.

The Athletic'in haberine göre, Manchester United, Belçika ekibi Antwerp ile 21 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Galatasaray'ın ilgilendiği 21 yaşındaki Belçikalı kaleci, 5 yıllık sözleşme imzalamak üzere İngiltere'ye gidiyor.

Manchester United, yeni sezon öncesi kaleci rotasyonunu güçlendirmek isterken, Lammens transferiyle önemli bir yatırım yapmış olacak.

