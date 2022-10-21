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Spor

Şennur Demir ve Busenaz Sürmeneli'den bronz madalya

Milli boksörler Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir, Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladılar.

DHA21 Ekim 2022 Cuma 22:49 - Güncelleme:
Şennur Demir ve Busenaz Sürmeneli'den bronz madalya
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Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden Busenaz Sürmeneli ile +81 kiloda ter döken Şennur Demir, şampiyonayı bronz madalya ile noktaladılar.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, +81 kiloda ise Şennur Demir yarı final müsabakalarına çıktılar. 66 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde rakibine 3-2 mağlup olarak bronz madalya kazandı. Şennur Demir ise +81 kilo yarı finalinde rakibine hakem kararıyla mağlup olarak şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

ZEYNEP YETGİL'DEN DE BRONZ

Öte yandan İspanya Pontevedra'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ise kadınlar 53 kiloda mücadele eden milli güreşçi Zeynep Yetgil, Tayvanlı rakibi Meng Hsuan Hsieh'i 7-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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