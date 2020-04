Şennur Demir'in olimpiyat hayali devam ediyor

AA 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:24 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:24

Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör Şennur Demir, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olimpiyatların 2021 yılına ertelenmesi ve evde geçirdiği sürece ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü sporcusu Şennur, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bizim ülkemizi de olumsuz etkiledi. Spor müsabakalarımız, antrenmanlar, spor faaliyetleri sekteye uğradı. Olimpiyatlar, sporcuların sağlığı düşünülerek ertelendi. Bence gerçekten doğru bir karardı. Sağlık her şeyden önce gelir. Bizler şu an her sporcunun hayali olan olimpiyatlara evimizde hazırlanıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyat hayalimiz yıkılmış değil, sadece bu hayalimizi biraz erteledik." diye konuştu.

Milli bir sporcu olarak olimpiyatlara en güçlü şekilde geri dönmeyi planladığını belirten Şennur Demir, "Olimpiyatların ertelenmesi kararının avantaj mı dezavantaj mı olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz ama tüm rakiplerimizle aynı konumdayız çünkü onlar da evlerinden çıkıp antrenman yapamıyor, bizler de yapamıyoruz. Bu süreçte neler kazanabiliriz, neler kaybedebiliriz bunun farkına varmaya çalışıyoruz. İnşallah 2021'de yapılacak olimpiyatlara katılırım ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim. Evlerimizden, sporcu arkadaşlarımla çalışıyoruz. Birbirimizle haberleşerek moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınında Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünde kendisinin İngiltere'de olimpiyat elemelerinde olduğunu aktaran milli boksör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 15 gün İngiltere'de kaldık. Ordaki önlemler bizim ülkemizdeki gibi değildi. Hiçbir önlem ya da tedbir alınmamıştı. Ülkelerin sınır kapılarını kapatması ve salgının giderek yayılması nedeniyle müsabakalar iptal edildi. Bizler de 17 Mart'ta apar topar ülkemize giriş yaptık ve sonrasında 14 gün evde karantina sürecimiz oldu. Bu süreci nasıl geçirebileceğimizi, neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Takım arkadaşlarımız, federasyon başkanımız ve antrenörlerimizle birlikte ortak bir "WhatsApp" grubu kurduk. Her gün bu gruba durumumuzu yazıp, neler yaptığımızı paylaştık. Böylelikle birbirimizden haberdar olduk."

"TEK SIKINTIM, AİLEMİ ÖZLEMEK"



İngiltere'den döndükten sonra karantina sürecini tek başına geçirmek zorunda kaldığını, üç aydır ailesini göremediğini dile getiren Şennur Demir, "Ben Ankara'dayım ailem ise Bartın'da. Bu salgın yüzünden maalesef ailemin yanına gidemedim. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum çünkü onları çok özledim. Bir an önce bu salgın bitse de onlara kavuşsam diye bakıyorum artık. Ailesiyle olanlar gerçekten çok şanslı, bu durumu çok iyi değerlendirdiklerini düşünüyorum. İngiltere'den döndüğümüzde hasta olabileceğim şüphesiyle karantina sürecini tek başına yaşamaya karar vermiştim. 14 günlük süre geçtikten sonra giderim diye düşünmüştüm fakat her şey bir anda istemediğimiz şekilde geliştiği için Ankara'da kaldık ve şu an ailemin yanına gidemiyorum." diye konuştu.

Antrenmanlarını her gün düzenli bir şekilde evinde yaptığını vurgulayan milli sporcu, şunları kaydetti:

"Antrenörlerimiz günlük antrenman programlarını gönderiyor. Biz de evde programı uyguluyoruz. Antrenmanlarımızı videoya çekerek tekrar antrenörümüze gönderiyoruz. Antrenörümüz de yaptığımız antrenmanları değerlendiriyor. Kamplardaki gibi, istediğimiz gibi olmasa da evdeki imkanlarla bunu en kaliteli şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Hiç değilse profesyonel sporcu olarak formumuzu korumak zorundayız, bunun için elimizden gelen çabayı sarfediyoruz. Evde kalmamızın bizler için şöyle bir avantajı var; mental olarak daha iyi antrenman yapabilmemize, rakiplerimizi izleyebilmemize vesile oluyor. Rakiplerimizin maçlarını internetten izleyerek onların analizini yapabiliyoruz."

"EVDEKİ EŞYALARI KULLANARAK ANTRENMAN YAPIYORUM"



Evdeki antrenmanlarında tek başına neler yapabildiğini tecrübe ettiğini dile getiren Şennur Demir, "İçinde bulunduğumuz süreç bizi farklı şeylere yönlendirebiliyor; koltuğu ya da kalorifer peteğini bile evdeki çalışmalarımda kullanıyorum artık. Peteklerden destek alarak lastik çalışması yapabiliyorum. Su bidonlarına su doldurup ağırlık çalışması yapıyorum, bu durum biraz ufkumuzu da geliştiriyor, aslında ders çıkarılması gereken şeyleri öğreniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle evde bulunduğu süreci avantaja çevirmeye çalıştığını söyleyen milli boksör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde gerçekten güzel vakit geçirebilmeyi öğrendim. Ev işi pek bilmem ama evde ekmek yapmaya başladım. Yemek yapıyorum. Aslında evde de iyiymişim, bunu da öğrenmiş oldum. Kitap okuyorum, film izliyorum. İnşallah bu kötü günler de geçecek. Devletimizin sık sık evde kalın çağrılarına biz milli takım sporcuları ve olimpiyata hazırlanan sporcular olarak dikkat ediyoruz ve dışarıya gerçekten biz de çıkmıyoruz. Sadece sokağa çıkma yasağı olmayan günler de evimin önünde bir bahçe var oraya çıkıyorum, orada yürüyüş yapıyorum."

"EVDE KALIN SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN"



Vatandaşlara evde kalma çağrısında bulunan Şennur Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz sürekli kamplarda olan, arkadaşlarıyla iletişimde olan, çok hiperaktif sporcularız ama devletimizin 'evde kal' çağrısına harfiyen uyuyoruz. Aynı kampta gibi düşünüyoruz kendimizi. Uyku düzenimize, yeme, içmemize dikkat ediyoruz. Onun haricinde yine kamplarda yaptığımız gibi boş vakitlerimizde kendimizi dinliyoruz. Evde kalmak hastanede kalmaktan iyidir. Herkesi evde kalmaya davet ediyorum."