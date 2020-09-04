Şenol Güneş: ''Kötü oyun, kötü skor''

04 Eylül 2020 Cuma 00:52 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 00:52

A Milli takımımızın teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçının ardından konuştu.

Maça başlarkenki düşüncelerinin çoğunun olmadığını belirten Güneş, rakibin teknik, taktik ve fizik olarak daha iyi iş yaptığını söyledi.

Güneş'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"AGRESİF OYUNA CEVAP VEREMEDİK"

"Rakibin genel olarak teknik kapasitesi ve oyuna hakim olma özelliği var ama daha agresif oynadılar. Özellikle, agresif oyuna cevap vermedik. Topu iyi kullandılar. Defansif ve ofansif olarak beklediğimiz oyun yoktu. Hücumdaki yavaş oyun etkinliğimizi azalttı. Rakip bizi kontrol altına almaya çalışıyordu. Teknik taktik ve fizik olarak daha iyi iş yaptılar."

"BİZİM İÇİN KÖTÜ BİR OYUN OLDU"

"Hem bireysel hem takım olarak kendi potansiyelimizin altında kaldık. Kıran kırana oyun beklerken olmadı. Bizim için kötü bir oyun oldu. Baraj kurarken bile iştahlı değildik. O kadar oyundan koptuğumuz dönemler oldu. Oyun temposunu koymadığımız zaman rakibin üstün oyunu ortaya çıkar. Rakip, üstün oyununu bizim olumsuz futbolumuzdan ötürü iyi yansıttı. Onlar hak etti. Kötü oyun ve kötü skor."

"GÖRMEK İSTEDİKLERİMİZİ GÖRECEĞİMİZ EN İYİ MAÇ BUYDU"

Sezon başı, az oynayan ve çok oynayanlar var. Tempoları aşağıda olanlar var. 3 gün arayla bu maçları oynatmak kolay değil. Bazı oynayanları yine değerlendireceğiz. Görmek istediğimiz oyuncuları en iyi göreceğimiz maç buydu. Yeni gelenler veya ilk defa oynayanlar var ama takım olarak kötüydük. Oyunda en iyi görevini yapan gol yemesine rağmen Uğurcan'dı. Kalite olarak eksik değildik ama verim olarak düşüktük. Arayışlarımız da işe yaramadı."

"KAYBETMEMİZİN NEDENİ SİSTEM DEĞİL"

"Üçlü sistemi de şimdi oynadığımız sistemi de oynayabileceğimiz oyuncular var ama bugünkü maçı kaybetmemizin nedeni sistem değil. Henüz hazır değiliz. Macaristan daha zayıf görünmesine rağmen onlar da bugün moral ve güven buldular. Daha dirençli ve savaşçıydılar. Sistemle bunu halledemeyiz."

"SORUMLUSU BENİM"

"Takımı ben yaptım. Sorumlusu benim. Kendi sahamızda kazanmak isterdik. Uluslar Ligi'nin böyle bir formatı var. Mart ayında hazırlık maçları oynayamadık. Yeni oyuncuları burada göremezsek nerede göreceğiz."

"O OYNADI BU OYNADI DİYE DEĞİL, TAKIM OLARAK OLUMSUZDUK"

"Sol, sağ... O oynadı bu oynadı yerine takım olarak olumsuzduk. Takımı da ben yaptım. Üzgünüz kaybettiğimiz için. Buradaki oyuncuların çoğunu zaten Mart ayında göremedik. Bugün kötü oynamaları oyuncuların kötü futbolcu olduğu anlamına gelmez."

"TATİL YAPAMAYIP GELEN VAR, ÇİFT İDMANA ÇIKIP GELEN VAR"

"Pandeminin gölgesindeyiz. Tüm takımlar için geçerli. Yalnızca liglerin geç başlamasıyla ilgili değil. Avrupa'dan gelen oyuncularımız da var ama onların da sorunları var. Mesela Başakşehir uzun süre oynadı, izin yapmadı. Tatil yapamayan var, çift idmana çıkıp gelen var."

"RAKİP DAHA HAZIRDI"

"Oyun başında kıran kırana iştahlı maç oynamaya rakip bizden daha hazırdı. Maçın başında ataklarımızı faul ile kestiler. Tamamı ile oyunun hakimiydiler. Bizim oyunumuzu bozup kendi oyunlarını oynadılar. Bizim oyunumuzu bozdular, kendi oyunlarını rahat oynadılar. Kolay top kayıpları yaptık, rakibe baskı kuramadık."