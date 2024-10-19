Şenol Güneş: 1000. maç olduğunu bilmiyordum

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir mücadelesi öncesi görüşlerini aktardı.

Güneş, "Milli ara ülkemizde maalesef her takım için aynı gitmiyor. Bizim daha da büyük bir sorun. Milli takımda oyuncusu fazla olan takımda birlikte çalışamıyorsunuz." dedi.

Açıklamalarına devam eden deneyimli teknik adam, "Oyun olarak düşündüğümüz yerde değiliz, bu da sonuca yansıyor. Oyuncuların da fiziksel, teknik, taktik olarak daha üstte olacağını düşünüyorum. Basit top kayıpları yaptığımızı düşünüyoruz. Bunları düzeltmek için çalışma yaptık ama milli takımdaki oyuncuların olmaması bunu etkileyebiliyor. Bugün çıkanlar da iyi oyuncular, en iyisini yapacaklarını düşünüyorum. Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Daha önce kolay görünen maçlarda puan kaybı yaşadık. Bugün de iyi bir takım, birlikteliği olan bir takım, başarılı bir hoca, takım oyununu iyi oynayan bir takım, güzel bir oyun ve iyi bir sonuç bekliyorum. Beraberliklerin bizim için yeterli olmadığını söylüyorum her maçtan sonra. Şu andaki zor dönemi kazanacağımız maçlarla atlamak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Şenol Güneş, 1000. maçına çıktığının hatırlatılmasının ardından, "Ben de bilmiyordum, tekrar sayılsın bakalım, nereden başlandı, onu da bilmiyorum. Emek verene teşekkür ediyorum, ben de şimdi öğrenmiş oldum. Bugün oynayacağımız maç, yeni bir heyecan. İlk günkü heyecanım daha kontrolsüzdü, bugün daha kontrollü. Oyuncularda bu kazanma ruhunu görmek istiyorum" dedi.