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Spor

Şenol Güneş açıkladı! Wout Weghorst'tan ''Bay bay'': Ayrılıyor mu?

Wout Weghorst'un Kasımpaşa'ya karşı attığı golün ardından yaptığı gol sevinci olay oldu. Ayrılık şeklinde yorumlanan hareket sonrası Wout Weghorst'un menajeri ve Şenol Güneş'ten açıklama geldi. İşte detaylar...

7 Ocak 2023 Cumartesi 21:40 - Güncelleme:
Şenol Güneş açıkladı! Wout Weghorst'tan ''Bay bay'': Ayrılıyor mu?
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Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşısında attığı gol sevinci çeşitli tartışmalara yol açtı.

Sosyal medyada, Wout Weghorst'un gol sırasında önce kalp işareti yapıp ardından 'Bye bye' işareti yapması ayrılığa yoruldu.

"SADECE BİR KUTLAMA"

Weghorst'un menajeri Simon Cziommre ise Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Bir problem yok. Wout, sadece bir kutlama yaptı." ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN WOUT WEGHORST AÇIKLAMASI

2-1 kazanılan galibiyet sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Wout Weghorst'un önemli bir oyuncu olduğunu belirtirken, "Yürekten oynuyor ve katkı veriyor. Gol sevincindeki hareketini görmedim, bilmiyorum. Kimin gideceği ya da kalacağıyla ilgili konuşmayı doğru bulmuyorum. Gündemimizde öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"HENÜZ NET DEĞİL"

"Weghorst'un veda etmesi için seyirciyi selam vermesi yetmiyor aynı zamanda kulüple konuşması gerekiyor." diyen Şenol Güneş, "İşin resmiyetinde öyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum ama henüz net değil." ifadelerini kullandı.

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