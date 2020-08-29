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Spor

Şenol Güneş: ''Altay'ın neden alınmadığını Erol Bulut iyi biliyor''

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'ın milli takım aday kadrosuna çağrılmama nedenini Erol Bulut'un bildiğini belirtti.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:55 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 18:55
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, aday kadro tercihleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Güneş, Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın neden kadroda olmadığını Erol Bulut'un bildiğini dile getirdi.

"EROL HOCA İYİ BİLİYOR"

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın aday kadroda bulunmama sebebini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Fenerbahçe'de Altay var, onu da niye almadın diye söylediler. Erol hoca niye alınmadığını iyi biliyor. Altay da bizim için önemli bir kaleci, Sinan Bolat da boştaydı, onu da almadık. Uğurcan benim için Mert ile aynı ayarda, belki önde." diye konuştu.

"UĞURCAN OLAĞANÜSTÜ BİR KALECİ"

Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için de konuşan Şenol Güneş, "Uğurcan benim için olağanüstü bir kaleci, mükemmel oynuyor, Türkiye'nin üzerinde bir kaleci. Bazı özellikleri bakımından Mert'ten de önde. Dışarıya gitmesi kulübün politikaları ile bağlı. Bu oyuncuları tutarak takım kurabilirsiniz. Uğurcan kalsa da, gitse de vazgeçmem, bana güven veriyor." dedi.

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