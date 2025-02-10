Şenol Güneş: Arda en iyilerden biri

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor, ligin formda ekiplerinden Eyüpspor'u konuk ediyor.

Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş açıklamasında; "Yepyeni bir kadro yapmaya çalışıyoruz. Bazı mevkilerde eksiklerimiz, bazılarında fazlalığımız oldu. Hücumdaki seçeneklerimizin arttığını düşünüyorum. Çok başarılı oyuncularımız var. Mustafa yeni katıldı takımımıza, ona da hayırlı olsun diyoruz. Oyun olarak da daha iyi olarak görüyorum ama yeterli mi değiliz. Her maç son maç gibi oynamak zorundayız. Hiç mazeret kullanmadık. Bugün de iyi bir rakiple karşılaşacağız." dedi.

"ARDA TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN"

Şenol Güneş, Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan için; "Ben Arda hocanın oyuncuyken de Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri olduğunu düşünüyordum. Hoca olarak da şu anda Türkiye'nin en iyilerinden olduğunu düşünüyorum. Daha iyiye gidiyor gün geçtikçe. Gol yeme bakımından rakibimiz bizden daha az gol yedi. Biz şu an olmamamız gereken bir yerdeyiz. Zor bir maçı kazanıp, galibiyeti almak istiyoruz." sözlerini sarfetti.