Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, Kevin N'Koudou, Arthur Masuaku, Dele Alli gibi futbolcuların kulüpteki gelecekleriyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Siyah beyazlı takımın gündemine dair sorulara cevap veren Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"ALDIĞIMIZ NEFES BİLE BİZİM DEĞİL"

"Hayat bize bir ders verdi, bedeli de ağır oldu. Orada takılıp kalırsak, devam eden hayatımızda hiçbir şey yapamayız. Hayat başlıyor ve bitiyor. Aldığımız nefes bile bizim değil. Alıyoruz ve geri veriyoruz."

"İNŞALLAH BAHARLA BİRLİKTE GÜZEL GÜNLER GELİR"

"Ülke olarak zor dönemler yaşıyoruz. Ayakta kalmak, birlikte olmak, huzurlu olmak kolay bir şey değil. Hepimiz zor şeyler yaşıyoruz. Bunu aşacağız, inşallah baharla birlikte güzel günler gelir. Deprem çok büyük bir felaketti. Çok sayıda insanımızı kaybettik."

"BAZEN BİR PARÇA UYUMLU GİBİ GÖRÜNÜZ AMA OLMAZ"

"Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım."

"SON ÜÇ MAÇ HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"

"Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş."

"ATIBA, JOSEF VE GHEZZAL'DAN FAYDALANILAMADI"

"Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Ghezzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı."

"SAISS GİDİYORDU"

"Saiss de Karagümrük maçında gidiyordu. Stoper bakıyorduk, son anda gitmedi. Ödemeler yapıldı, aksama yok. Oyuncuların ve teknik heyetin, personelin maaş sorunu yok. Bize düşen başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi. Mutsuzum, rahatsızım."

"TAKIMI TAŞIYAN OYUNCULARLA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Yine bir değişim olacak. Oyuncuların takım oyununa alışması, takımı geliştirmesini istiyorum. Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceğiz."

"ORTAK KONULAR HAKKINDAKİ KARARLAR ORTAK AKILLA ALINMALIYDI"

"Maçların oynanması ve başkanın söylediği 3 puan, takımların düşürülmesi gibi konular hakkında konuştum. Bu tip kararların tartışılmadan alınması, kaos getirir. Acele etmeye gerek yok. Aldığınız karar kime yararlı, kime yararsız? Gelecek adına olumlu mu? Geri dönüş olur mu? Şimdi konuşuluyor. Başkan neden suçlu bunda? Sadece Beşiktaş'ı mı ilgilendiriyor? Ortak konular, ortak akılla alınmalıydı."

"N'KOUDOU'NUN GİTMESİ KONUSUNDA YARIN NE OLUR BİLMİYORUM"

"Kevin N'Koudou'dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz."

"HEM VERECEKSİN HEM SUÇLANACAKSIN"

"Başkanın ailesi yardım ediyor, kendi yardım ediyor, çalışanları ediyor, kulüp ediyor... TFF'ye gidiyor... Başkan bununla uğraşırken, bir şeyden mahkum ediyorsun. Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin, hem suçlanacaksın! Bu sağlıklı bir şey değil."

"MASUAKU'NUN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİNE SONRA BAKACAĞIZ"

"Artur Masuaku'nun dizinde kronik sakatlık var. Ancak aradan geçen zaman içinde iyileşti. Son dönemde hiçbir sakatlığını görmedim. Eyüpspor maçında çıkmak istemedi. İyi bir duruma geldi. Fiziksel sorunumuz yok. Hücuma dönük daha etkili oluyor. Sene sonu Masuaku ile devam etmek mi, yeni bir oyuncu mu? Buna sonra bakacağız. Sözleşmesinde maç sayısı var, çok ihtiyaç olursa oynatırız."

"SAISS VE ROSIER SENİ TAŞIDIĞI ZAMAN SORUN YOK"

"Saiss ve Rosier, iyi oyuncular. İyi oynayana iyi, kötü oynayan kötü diyeceğiz. Rosier coşkuyla oynayan oyuncu. Saiss de lider bir futbolcu. Bunlar iyi oyuncular. Seni taşıdıkları zaman sorun yok."

"MADEM ÖYLE LİG İPTAL EDİLSİN"

"Deprem nedeniyle o bölgeden bir takım katılıyor, bir takım katılmıyor. Peki neden? Madem öyle lig iptal edilsin. Deplasman yasağına katılmıyorum ama öyle bir durum gelir, lig iptal edilir. Ama benim dediğim doğru mu? Haksızlığı hak görenlerle konuşuyoruz."

"DELE ALLI'DEN VERİM ALAMADIĞIM İÇİN RAHATISIZIM"

"Dele Alli saha içinde ve dışında hiçbir problemi olmayan bir oyuncu. Dele Alli'den verim alamadığım için rahatsızım, bu konuda kendimi sorumlu hissediyorum."