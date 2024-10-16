İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2296
  • EURO
    37,3203
  • ALTIN
    2946.48
  • BIST100
    8817.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş, Başakşehir maçıyla birlikte ligde yükselmenin planlarını yapıyor
Spor

Şenol Güneş, Başakşehir maçıyla birlikte ligde yükselmenin planlarını yapıyor

Yeni sezonda beklentilerin oldukça gerisinde kalan Trabzonspor'da, Teknik Direktör Şenol Güneş istatistikleri tersine çevirmeyi hedefliyor. Güneş, Başakşehir müsabakasını yükseliş için önemli bir fırsat olarak görüyor.

IHA16 Ekim 2024 Çarşamba 11:08 - Güncelleme:
Şenol Güneş, Başakşehir maçıyla birlikte ligde yükselmenin planlarını yapıyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 7 maç yapan ve 1 haftayı BAY geçen Trabzonspor, bu bölümde beklentilerin gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, bu dönemde topladığı 9 puanla son üç sezonun en kötü performansını sergilerken, Teknik Direktör Şenol Güneş zirve yolunda önemli bir dönüm noktası niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasından 3 puanla ayrılarak moral bulup, üst basamaklara doğru tırmanmayı planlıyor.

2020-2021 SEZONUNDA SONRAKİ EN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Trabzonspor, 2020-2021 sezonunda ilk 7 haftalık bölümünde 5 puan toplamıştı. Şampiyonluk sevinci yaşadığı 2021-2022 sezonunda 7 maçta 15 puan, 2022-2023 sezonunda 7 maçta 13 puan, 2023-2024 sezonunda ise 7 maçta 12 puan elde eden Karadeniz ekibi bu sezon ise 7 maçta 9 puan toplayarak son 3 sezonun en kötü istatistiklerini elde etti.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNEMLİ

Trabzonspor, bu sezon oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek 9 puan aldı. Maç başına 1.29 puan ortalaması elde eden bordo-mavililerin istatistikleri zirve için kritik yerde duruyor. Teknik Direktör Şenol Güneş, Karadeniz ekibinin üst basamaklara tırmanması için ilk adımı Başakşehir müsabakasıyla birlikte atmayı hedefliyor.

ŞENOL GÜNEŞ, MENTAL TOPARLANMAYA AĞIRLIK VERDİ

Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş, zorlu bir sezon başlangıcının ardından milli maçlar için verilen arayı fırsata çevirerek takımını mental ve fiziksel olarak toparlamak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Sezonun ilk 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen bordo-mavililer, beklenen performansı gösteremediği için eleştirilerin odağında olurken bu süreçte Güneş, takımıyla sıkı bir antrenman temposu içinde günde iki idman yaparak eksikleri gidermeye çalışıyor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.