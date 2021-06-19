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Spor

Şenol Güneş: Başarıya giden yolda, başarısızlığı da görmek lazım

Euro 2020 A Grubu son maçında İsviçre ile karşılaşacak Milli Takım da teknik direktör Şenol Güneş maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş, 'Toplumun bizden ne kadar beklentisi olduğunu biliyoruz. Onları üzdüğümüzün farkındayız. Başarıya giden yolda, başarısızlığı da görmek lazım.' diye konuştu.

19 Haziran 2021 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 18:05
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Euro 2020 A Grubu son maçında Milli Takım , İsviçre ile yarın karşılaşacak. Kritik maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçın olumsuzluğu özgüven kaybına uğradık. Oyunumuzun beklentilerimizin altında kalması, coşkumuzu, cesaretimizi bizi olumsuz etkiledi. Toplumun bizden ne kadar beklentisi olduğunu biliyoruz. Onları üzdüğümüzün farkındayız. Başarıya giden yolda, başarısızlığı da görmek lazım."

"Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek bizim için üzüntü verici olacak. 4 yıl bekleyip, büyük emek verip sonrasında turnuvaya kötü başlamak çok üzdü. Başarıya giden yolda başarısızlığı da görmek gerekir. En iyiler arasında olmak için buraya geldik. Yarın en iyi olsak da gruptan çıkmama durumu var."

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