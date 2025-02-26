Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Şenol Güneş, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Güneş, "Başından sonuna kadar hak ettiğimiz bir sonuç oldu. Girenler, oynayanlar bu dirayeti gösterdi ve farklı bir skor çıktı. Skoru lehimize alınca oyun rahat oldu. Önemli olan bunu sürdürebilmek." dedi.

"BİZ DARBELERİ ÇOK ALIYORUZ"

Sakatlıklarla ilgili konuşan Güneş, "Zubkov ve Mustafa'nın sakatlıkları oldu. Draguş, Galatasaray maçında sakatlandı yeni dönebildi daha. Biz darbeleri çok alıyoruz, diğer konulara girmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"EZİKLİK FOBİSİ OLMUŞ OLABİLİR"

Deplasman performanslarına değinen deneyimli hoca, "Her maçı kazanmak için oynayacağız, içerisi veya dışarısı fark etmez. Deplasmanda kaybetmenin verdiği bir eziklik bir fobi olmuş olabilir. Futbol oynamaya çalışan bir takımız, Umarım Konya'da da galibiyeti alırız." sözlerini sarf etti.

"TARAFTARIN İSTEDİĞİ TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Güneş, "Attığımız golde doğru var, yediğimiz golde hatamız var. Eksikleri konuşuyoruz genelde, düzeltmek için. Buna alışmak zaman alacak ama alışınca takım gelişecek. Lundstram çok akıllı bir oyuncu, oyun görüşü yüksek bir oyuncu. Mendy çok dinamik bir oyuncu ama Lundstram'a göre oyun görüşü biraz düşük. Bazen oyun iyi oluyor ama hatalar yapıyor. Trabzonspor taraftarının istediği takım olma yolunda ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HACIOSMANOĞLU, SENİ KANDIRIYORLAR!"

Şenol Güneş, basın toplantısında yaptığı açıklamada ise, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Güneş, açıklamasında "Geçen hafta beni dolduruşa getirdiniz, konuştum. Hacıosmanoğlu başkanımı üzmüşüz, bana not attı. Hacıosmanoğlu'na söylüyorum; seni kandırıyorlar. Dikkat et. Camialarda taraf olma. Sen tarafsızsın. TFF Başkanısın. Hepsinin üstündesin. Sen düzgün bir adamsın. Sen delikanlı bir adamsın. Seni dolduruşa getirenler ilk düğmeyi sana yanlış bağlatıp alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Federasyon başkanını seviyorum ben. Federasyon başkanı bir kulüp haksızlığa uğramışsa diğer kulüpleri töhmet altında bırakacak beyanat vermemeli. Ben Federasyon Başkanını seviyorum. Delikanlılığını ve dürüstlüğünü biliyorum. Üzülüyorum da bu yüzden. " dedi.