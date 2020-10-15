Şenol Güneş: Bedelini ağır ödüyoruz!

15 Ekim 2020 Perşembe 00:34 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 00:35

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Hem kazanıp, hem kaybedebilirdik. Pas yüzdeleri ve top kayıpları iyi değil ancak goller ve reaksiyon iyi. Çok fazla seyahat yaptık, yorgunduk. Sırbistan ideal kadrosunu bu maçta oynattı, Macaristan'a karşı oynatmadılar.

"GRUPTAKİ 4 MAÇI KAZANABİLİRDİK"



Biz ilk maçın bedelini ağır ödüyoruz. Gruptaki 4 maçı kazanabilirdik. Son iki maçı kazanarak turnuvayı kapatmak istiyoruz. Kazansaydık, daha iddialı durma gelebilirdik. Ama sonuna kadar gideceğiz

Hasan Ali Kaldırım, Umut Meraş'a göre daha fazla dinlenmişti. Hasan ali sakatlandı ve durumunu tam bilmiyorum. Umut da maçı zor bitirdi, onda da çekme olmuş. Dediğim gibi, Uluslar Ligi'nden oyuncuların ne kadar etkilendiği önemli.