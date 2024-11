Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın gidişatı hakkında basın toplantısı düzenledi.

"ÖZÜR DİLİYORUM!"

Takımın başına geldiği son dönemle ilgili konuşan Şenol Güneş "İki ay bir haftadan fazla oldu. İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Takımın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçlardan dolayı hem biz hem oyuncular hem başkan hem yönetim hem taraftar üzgün. Oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o günkü söylediğimiz, 5 maçta 5 puan alınca söylediğimiz konuların aynı yerde olması başkan, yönetim ve taraftardan özür diliyorum. Yetkilisi ve sorumlusu benim.

Daha iyisini yapabilmek için buradayız. Mazeretler için burada değiliz. Tabii ki tespitler yapacağız. 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkes gurur duymalı. Beklentilerimize ulaşamadık." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE MAÇINDA İYİ OYNAYIP KAYBETTİK"

Maçlarla ilgili açıklama yapan Şenol Güneş "Moral bozukluğu ve özgüven sorunu, o gün de konuştuk, bugün de devam ediyor. En büyük sorunlardan biri bu. Bir takım fizik, teknik, taktik olarak da problem yaşar, psikolojik, sosyal olarak da sorun yaşar. Bizimki fizik, teknik, taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememek de bunu artırıyor. İstikrarlı da gitmiyoruz. İlk maçlardaki savaşmamız, Kayserispor ve sonraki maçlarda olmadı. Konyaspor maçını kazandık, berabere kaldık, Başakşehir'i yendik, ardından kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta, Göztepe maçı ilginç, 3 maçta da kazanacak durumlar ortaya çıktı. Göztepe maçında rakip 30. dakikada 10 kişi kalmış, rakip ikinci yarı bize 2 gol attı. Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var." dedi.

"FUTBOLCULARDA ÖZGÜVEN KAYBI VAR"

Futbolcularla ilgili bilgi veren Güneş "Eleştirilere saygı duyuyorum. Çok basit top kayıpları yapıyor, gol yiyoruz. Rakibe uzak ve temassız oynuyoruz. Yediğimiz gollere de bakınca böyle. Oyuncunun psikolojik yapısıyla alakalı. Bunu da düzeltecek olan benim. Oyuncularından iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok ama özgüven kaybı birçok oyuncuda var." açıklamasını yaptı.

"KAHROLACAĞIZ, ACI ÇEKECEĞİZ..."

Başarısız olduklarına vurgu yapan Şenol Güneş "Kahrolacağız. Bize yakışan bir oyun, bir sonuç değil bu. Acı çekeceğiz, pes etmeden savaşacağız. Bu durumdan kurtulmak zorundayız. Geniş kadromuz var. Mazeret değil tespit bu. Kadronun geniş olması rekabeti ve başarıyı getiremedi. Geniş kadroda dışında kalan da, içeride olup bekleneni veremeyen de üzülüyor. Eldeki mevcut oyunculardan, oynaması gereken oyuncularla öne gidip, takımın şartlarına bağlı olarak, başarıyı yakalayacağını düşündüğüm oyuncularla sonuç almayı düşündük, başaramadık." dedi.

"BEKLENENİ ALAMADIK!"

Takımdan bekleneni alamadığını söyleyen Şenol Güneş "Defansta Pedro, Savic, Denswil ve Eren ilk önde düşündüğüm 4 oyuncuydu kafamda. Geldiğimiz ikinci maçtan beri Savic yok, Denswil sakatlandı ve performans dalgalanması geçirdi. Arsen Batagov, Serdar Saatçı sakatlık sebebiyle, bazı oyuncuların da sezon başları yoktu, Hüseyin uzun sakatlıktan çıktı. Orada oynatabileceğimiz oyuncuda sorun yaşadık. Denswil döndü ama oyun olarak bekleneni veremedi. Orada da en çok oynayan Mendy'di, ikili boğuşmalara giren oyuncu, orta sahada da etkili. Orta sahada da sayısal fazlalık var. Ozan, Lundstram, Okay, Umut gibi oyuncular vardı. Onlardan da verim almak ve başarılı olmak için düşündük. Savunma ve orta saha bekleneni alamadık, forvette de aynı şekilde." dedi.

"GİDECEK OYUNCULAR VAR"

Kadro dışı ve gönderilecek oyuncularla ilgili konuşan Şenol Güneş "Takımın tümünde yeteneklerin fazla olduğunu ben de biliyorum ama geldiğimizden beri mesafe alamadık. Özgüven kaybı ve maçların istenen gibi gitmemesiyle olumsuz olarak karşımıza çıktı. Şu da konuşulabilir; devre arasına kadar fazla oynama yapmadan mevcut oyuncularla, devrede yapacaksak bir iş yapalım. Transfer için bu geçerli. Diğer konuları da değerlendiririz. Daha olumlu işler olacağını düşündük. Bu oyuncuların da birçoğu milli takım oyuncusu. Kenarda kalanlar da mutsuz oldu. Oyuncuların hepsine de söyledim. Devre arasına kadar transfer alma, verme şansımız yok. Gitmek isteyen varsa değerlendiririz. Biz de bu kararı verebiliriz. Bazı oyunculara, o zaman da kulüp bulma durumları vardı, diğerlerine de şansını kullanırsan kullan, yine de kulüp bul, hazırlıklı ol dedik. Umut Bozok kadro dışıydı, tekrar kadro dışı kaldı. Bir problemden değil, yanlış anlaşılmasın, karakter ve oyuncu olarak değerli. Takıma yardımcı olamayacağını düşündüğümüz kendileri için de daha iyi olacağını, gelecek planlarımızda olmadığını söyledik. Aramızda olmayacak onlar.

Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz, sadece bu oyuncular değil. Oynayan da gidebilir. Takım da iyi oynayıp da transfer oluyor. Bizde de olabilir. Burada yaptığımız uygulamada, gitmek isteyen olursa, bizim de istemediklerimiz de gidebilir. Şimdi sadece bu 4 arkadaş olmuştur. Devreye kadar 7 maç var. 5 tane oynadıktan sonra bir boşluk olacak ve sonra 2 maç olacak. 13 Ocak'ta transfer var. Bu kadroyla oraya kadar gidebiliriz. Sayıyı azaltıp özgüven kaybını gidererek yarışmaya devam etmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

"BU YIL TOPARLANACAĞIZ"

Mevcut sezonla ilgili açıklama yapan Şenol Güneş "Trabzonspor'un ismi ve beklentisi belli. Şampiyonluk yarışında olmalı ama bu hedeften uzaklaştık. Avrupa'ya gitmek, Türkiye Kupası'nı kazanmak hedef olmalı. Şampiyonluk sonrası tüm takımlarda olduğu gibi, kaçınılmaz olarak olumsuz bir tablo yaşandı. Trabzonspor da bunu yaşadı. Şampiyon kadroda olan Uğurcan ve Visca var, diğerleri çok oynamadı. 13 yeni katılan oyuncu var, diğerleri var, yapılanma içinde olmalı. Trabzonspor eksik kalırsa devre arası ve yazın transfer olabilir. Bu yıl toparlanma, yapılanma yılı olmalı. Eldeki alınan oyunculardan bir 11 yapıp, ideal 11 çıkarırsak çok iyi ama yine de transfer olmalı. Devre arası 3-4 olur, kaç olur bakacağız." açıklamasını yaptı.

"SORUMLUSU BENİM"

Başkan Ertuğrul Doğan'ın oldukça iyi niyetli ve hevesli olduğunu söyleyen Şenol Güneş "Takımın sorumlusu benim, başkan bunu bana verdi. Yönetimsel bir durumumuz yok. Takımın, yönetimden kaynaklanan sorunu yok. Tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Başkanın heyecanı var, kendisiyle konuştum, durumu izah ettim. Kadro dışı kalanları değerlendirdik. Trabzonspor'da her oyuncu, her hoca, her çalışan gidebilir ama tüm oyuncular da değerlidir. Asıl değer Trabzonspor'u yaşatmaktır. Biz onun için varız. Başarısızlıkta oyuncu, personel ve bazen yönetimler de gider. Trabzonspor'un sakin kalmaya, geleceğini kurtarmak için adımlar atmaya ihtiyacı var. Sorunları biliyoruz. Daha çok çalıştırarak, hedefe yönelterek, başından beri bunu anlatmaya çalışıyorum oyuncular, kendi futbol kimliğiyle futbol oynaması lazım takımın. Her maçı kaybedince üzülürsünüz ama umutlu olursunuz. Taraftar mutlu olmak istiyor ama daha önemlisi umutlu olmak istiyor. Bu umudu da sahadaki oyunla biz vereceğiz. Trabzonspor, ses getiren bir takım olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Çok iyi dönemler geçirdik. Şampiyonluklar kaçırıldı, bunlar sahada olur. Trabzonspor camiasının bütünlüğü bozulmamalı. Bize ne düşüyorsa yapacağız." dedi.

"FIRTINAYI ESTİRİRİZ, GÜNEŞLİ GÜNLER GÖRÜRÜZ"

Trabzonspor'un ayağa kalkacağını söyleyen Şenol Güneş "Işık vermek için mum kendini yakar. İnsan da hizmet etmek için kendini yakmalıdır yani. Emeğini, her şeyini ortaya koymalıdır. Buna ihtiyaç var. Bu yönetim, oyuncu ve ben için geçerli. Taraftar bunu bekliyor. O duyguyu yakalayınca Trabzonspor'un geleceği asla karanlık olmaz. Kara bulutları dağıtırız. Fırtınayı yine estiririz. Güneşli ve aydınlık günler görürüz." şeklinde konuştu.

3 YILLIK PLANLAMAYI AÇIKLADI

Trabzonspor ile ilgili planlamasını anlatan Şenol Güneş "Tabii bunlar zaman alacak. Kadro kurarken transfer, altyapı ve eldekilerle uğraşacağız. 3 yıllık plan içinde bu yılı toparlama, gelecek yılı yarışma ve sonra uzun vadeli Trabzonspor yaratma. Bunun içinde altyapı ve transfer vardır. Bu kadronun oluşması vardır. Başkandan edindiğim intiba, istediğimiz her şeyi sınırları zorlayarak yaparız diyor." dedi.

"MANCHESTER CITY DE ZORLUK YAŞIYOR"

Başarı sonrası zaman zaman başarısızlıklar yaşanabildiğini söyleyen Şenol Güneş "Başarı sonrası başarısızlık da zaman zaman olur. Tüm Avrupa takımlarında da bu olur. Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liginde başarılarıyla örnek olan Manchester City zorluk yaşıyor. Kötü örnekle teselli için değil ama paniğe gitmeden doğruları tartışalım. Az olanı tamamlayacağız, fazla olanı atacağız." açıklamasını yaptı.

"OYUNCULARA ÜZÜLÜRÜM AMA EN ÇOK..."

Katkı yapmayanın gideceğine tekrar vurgu yapan Şenol Güneş "Yapmak zor, yıkmak kolaydır. Heykel taştan yapılır. Ancak taştaki fazlalıklar atılır. Kolay mı olur? Hayır. O kadar zordur ki, zaman, sabır, çalışma ister. Taş uygundur, çok kolay zamanda ustasıyla yapılır. Bazen bocalarız. Bir taştan yaparsınız. Bu iş de böyle. İnsanları yapıyorsunuz. Dışarıda kalan ve efendi olan çocuklara üzülüyorum ama en çok Trabzonspor'a üzülürüm. Onların kaybetmeyeceği, Trabzonspor'un kazanacağı bir formül istiyoruz." dedi.

"ELEŞTİRİLERDEN VAZGEÇMEYİN!"

Endişeleri bitirmek istediklerini söyleyen Şenol Güneş "Yürümeden koşamayız. Bazen acele ediyoruz. Geçmişte de şampiyon olduğumuz dönemlerde, uzun yıl aradan sonra son şampiyonluğa da kolay gelmedi Trabzonspor. Bir sürü sıkıntı gördü. Yine görecektir. Geleceğimizi yaralamadan işimizi yapmamız lazım. Benim için asıl önemli olan o. Herkes bu işin parçası ama sorumlusu benim. O yüzden eleştirilerden vazgeçmeyin. Üzgün olmamız eleştirileri engellemez. Yol gösteren bir rehber olarak göreceğiz. Hayalimiz de hedefimiz de var. Sevdamız büyük. Başarmak zorunda olduğumuz bir iş var. O da bu takımın, taraftarın görmek isteyeceği takım olmaktır. Endişeleri yenip yeni bir anlayışla ses getiren bir Trabzonspor olmak için yola koyulacağız." dedi.

"BAŞKANLA GÖRÜŞTÜK VE..."

Başkan Ertuğrul Doğan ile görüşmesi hakkında konuşan Şenol Güneş "Evvelki gün başkanla görüştük. Hala heyecanı var, bütün dünyası Trabzonspor. Ona da üzülüyorum. Benimle üzüntüsünü paylaşana daha çok üzülürüm. Duygusunu anlarım çünkü. Benim oradaki görüntümden çok, maç sonrası görüntüm, Trabzonspor'un kaybetmesi beni üzer. Ben geçmişte ne yaptım muhakemesini yapacak değilim. Trabzonspor'u altta görmek beni üzüyor ama üzülmenin de zamanı değil. Daha çok emekle daha hırslı bir takım istiyoruz. Bu olaylar yeni bir ivme kazandırır bize." açıklamasını yaptı.

"YEDİĞİMİZ GOLLERİ AKILLA İZAH EDEMEZSİNİZ"

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Şenol Güneş "İskeleti kaybolunca takımların, yapılanması zordur. Lider oyuncu bulmak, çekirdek kadroda takımı sahiplenecek, yeni oyunculara Trabzonsporluluğu anlatmak sözlü olmuyor, yaşamak lazım. Orada da sıkıntımız var. Şampiyon takımdan Uğurcan ve Visca kaldı. O merkezde, kısa sürede değişim oldu. O yüzden sıkıntı oluyor. Başarı zehirlenmesi de olur. Yeni gelenlerin uyum dönemi olur. Şu anda bu var. Eskiler bekleneni veremedi, yenilerin kadroya girememesi kendi dünyasında sorun yaşatıyor. Eldeki kadroyla takım yapma düşüncem oradan. tecrübeli oyuncuları yapabilirsek, yeni katılan genç oyuncular daha iyi yapar. Cham, Draguş, Cihan yetenekleriyle orantılı verim vermiyor. Kötü niyetten değil, o rahatlığı bulamadılar. En çok küçük hata pahalıya mal oluyor. Hiçbir takımda olmayan goller yiyoruz. Mucizevi goller yiyoruz. Akılla izah edemezsin. Oyuncu da yapmaz. 1 hafta dinlendirdim, morali toparlar diye... Draguş geri gelip iyi niyetinden topu ortaya attı. Tek başına mı hata yaptı. O yaptıysa diğeri kapatacak. Uyuşmuş gibiyiz. Sorunumuz bu, aşamadık." dedi.

"F.BAHÇE, GÖZTEPE MAÇINDA DA ÖYLE OLDU"

Takımı toparlamak için geldiğini söyleyen Güneş Bir kan değişikliği yapıldı. Hoca gitti. Mevcut oyuncular üzerinde düşünerek yapacağız. Merkezi bir kadro yapınca çok daha kolay olacaktır. Beklentiye cevap verememek en büyük şeydir. Trabzonspor'un beklentisi iyi futbol ve şampiyonluktur. Oyuncu kendinde ve takımda bunu göremeyince sorumluluktan uzak durur. Hiçbir oyuncum bana ne demiyor, üzülüyor ama üzüntüsünü tepkiye koyamıyor. Bu maçta yediğimiz golde, pozisyonda veya ilk yediğimiz golde, ofsayttan yemişiz. 1-0 öne geçmişiz, doğru dürüst pozisyonları yok. Oyunun kontrolü bize geçti ama 2-3 pas yapsak, bir çıksak gol atacağız. Arkasından hep gerideyiz. Rakip topa vuruyor, gitmiyoruz. Oradayız ama eylemimiz yok. Fenerbahçe maçında da öyle, Göztepe maçında da öyle. Sayımız fazla, gol yedik. Rahatsızlığımız orada. Özgüven beklentiye cevap verince artar, güven dediğimiz duygu budur. Bu oyuncuların daha iyi olacağını düşündüm. Çalışmalar sahaya yansıyınca daha güvenli olur. Uğurcan şampiyonluk döneminde en büyük katkı yapanlardan biriydi. Daha sonraki senesi zordu. Fiziksel olarak izah edemezsiniz, performans ve yetenek olarak izah edemezsiniz. Yalnız kaldı ve uzun sürdü. Trabzonspor şampiyonluk sonrası aynı oyunu, başarıyı bekliyor. Bu bazen oyunla alakalı değil. Bir maç alıyorsunuz, bir sonraki daha iyi olacak diyorsunuz, olmuyor." açıklamasını yaptı.

"DİŞLERİMİ ÇOK SIKTIĞIM DÖNEMLER VAR"

Trabzonspor'un durumunun kendisini üzdüğünü söyleyen deneyimli teknik adam "Trabzonspor, sorumlu olduğum için üzüntü duygularım oldu. Ben duygularımı saklamaya çalışan biriyim. İşimi yapmaya çalışan adamım. Kendimi kaybetmemeye çalışırım. Dişlerimi çok sıktığım, aşındırdığım, çenemin yorulduğu dönemler var. Bu son 3 maç, 3 mağlubiyet hiç kabul edebileceğim değil. Üst üste geldi. Taraftar, en az benim kadar üzülüyor." ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN HER ŞEYİ YAPIYOR, SORUN YOK"

Şenol Güneş ayrıca "Hiç hayatımda bu kadar rahat bir ortama geldiğimi düşünmüyorum, takımın sonuçları için değil. Oyuncunun bir sorunu yok, yönetim her imkanı sağlıyor. Çalışın, işinizi yapın. Ben takımı yöneteceğim. Başkan ne yapabilirim diye soruyor. Orada bir problem yok. Takımla ilgili sorunlar var. Bunları paylaşıyorum. Bugün oynadığımız oyun kötü, ben de dahil. Ne kadar iyi yaparsam yapayım karşılığı yok. Eleştirilere saygı duyuyorum, haksız eleştiri de değil. Yaralamaya, oyuncuyu yok etmeye gerek yok. Bu oyuncular bizim oyuncular. Daha iyi oyuncular, olacaklar. Biz yapamadık, yapamadığımız gerçeğini de söylüyorum. Devre arasına bırakmıyorum sorunları. Devre arası transfer yapılır." dedi.

OZAN TUFAN VE DENIS DRAGUŞ

Ozan Tufan ve Denis Draguş ile ilgili açıklama yapan Şenol Güneş "Ozan ve Draguş takım için bir şeyler yapmak istiyor ama oyunlarına yansımıyor. Draguş da daha fazla oldu bu. Geçen sene başarılıydı. Antrenmanda da görüntüsü kötü. 1 hafta uzak kalsın, gelsin, dedim. Çok şey yapmak istiyor. Eksik olduğu zaman, başarısız olduğu zaman oyuncu, riskleri daha çok alıyor. Draguş da bu var. Daha çok hata yapmaya çalışıyor. Kendi başına daha çok şey yapmaya çalışıyor. Geriye gelip topu kurtarma niyeti, topu alıp da bir an önce hücuma gitme niyeti. Adam geri gelmiş zaten. İş yapmak isterken başarısız olunca sıkıntı yaşadı. Ozan ve Draguş, diğer oyuncular da beklediğimin altındadır ama iyi oyunculardır, verimsiz oyunu atacak oyunculardır. Orta sahamız eleştiriliyor, haklıdır da. Aynı orta sahayla Fenerbahçe'yi kendi sahamıza getirmedik. Oyuncuların kalitesiyle ilgili değil. Bu olmadığı müddetçe arayışımız olacak. Düzelme şansları var. Düzelirse devreye kadar, düzelmezse... Yerine koyacağımız oyuncu daha iyi olmalıdır." şeklinde konuştu.

"FATİH TEKKE GÜNDEMDE YOK!"

"Fatih Tekke yardımcı hocanız olacak mı?" sorusuna yanıt veren Şenol Güneş "Fatih Tekke benim oyuncumdur. Umarım çok başarılı olacaktır hoca olarak. Şu an öyle bir şey düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA OLMADI!"

Yeni hamleler yapacağını söyleyen Şenol Güneş "Parlatma meselesi değil. Oyuncu başarılı olur, ben yardımcı olurum. Ben öğretmenim, yol gösteririz. Belki çok şey anlattım, belki anlattıklarımı karşı tarafa geçiremedim. Hayal ettiğim çizgiye gelemedik. Oyuncuların çalışmasındaki niyetin sahada görülmemesi, o dediğimiz saha görüntüyü sağlamakla alakalıydı. Elimizde tecrübeli oyuncular var. Cham, Draguş, Cihan becerili yaratıcı oyuncular. Öne çıkabilirler. Takım olamamanın üstünde başarılı olamadıkça yükleri daha fazla oldu. Olumsuz örnek için değil Ozan ile Enis'i dışarı aldım, Cihan ile Draguş'u oyuna aldım galiba. Daha iyi olmadı. Fenerbahçe maçında değiştirdim, olmadı. Göztepe maçında olmadı. Takımın tümünde var bu. Kendimi de o yüzden eleştiriyorum. Bunu düzeltmek için yeni hamleler yapmak istiyorum. Arayışlarım olacak. Bu halde devam edemeyiz. Aynı işleri yapıp daha iyi sonuç almak mümkün değil. Yapacağız bunu." açıklamasını yaptı.

"YENİ BİR ŞEYLER YAPMAMIZ LAZIM"

Şenol Güneş ayrıca "Dün dünde kaldı. Tespit etmek, bugünü yaşamak, yarını planlamak... Devre arası diye bir şey yok. Planlama 3 yıl derken, 3 yıl bekleyin demek doğru değil. Bugün konuşmak da çözümün parçası. İyi gitseniz de yapacaksınız. Yapmanız gerekenler var. Takıma yaptıklarımda, antrenmanlar, toplantılar, ikili konuşmalar, kamuoyuyla paylaşmanın hepsi bir adım. Devre arasında sadece transfer yapabilirsiniz. Sayının fazla olması, dışında tuttuğum oyuncunun moralsiz olması, diğer oyuncuların etkilenmesi. Duramayız, yeni bir şeyler yapmalıyız. Mevcut durum iyi değilse... Tarlada bitki var, büyütemiyorsunuz, gübresini, havasını, yerini değiştirirsiniz. Duramayız" ifadelerini kullandı.

"UMUT BOZOK MUTSUZ"

Kadro dışı kalan Umut Bozok'la ilgili açıklama yapan Şenol Güneş "Umut Bozok yetenekli bir oyuncu. Zaten o niyetle alındı. Geldiğimde kadro dışıydı. Mümkünse ayrı çalıştırma olmamalı. Takımın ihtiyacına göre geldi, iyi de çalışıyordu. Ancak, direkt oynatamadık. Santrforumuz zaten var. Draguş var. Poyraz var. Girdiğinde katkı yaptı. Katkı yapmasına rağmen kenarda kaldı. Kenarda kalmanın rahatsızlığı vardı. Rize maçında iyi niyetle girdi, rahatsızlığını belli etti. Kendine ve etrafına zarar verdi. Transferi de vardı, gidecekti, son anda gitmedi. Mutsuz olacağına, gitmesinde yarar var. Mutsuzluğunu yansıttı Umut Bozok. Trabzonspor'da oynayan da en iyisini, oynamayan da en iyisini yapacak, etrafını rahatsız etmeyecek. Kadro dışı diye bir şey yok, sayıyı azalttık. 7 tane maç var, devreye kadar bu takımla tamamlayacağız." dedi.

TREZEGUET İÇİN AÇIKLAMA

"Trezeguet geri döner mi?" sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş "Trezeguet buradan gitti. Verimli olduğunu düşünüyordum. Niye gitti, nasıl gitti konuşmak doğru değil. Nwakaeme var. Trezeguet varken Nwakaeme fazla oluyor. Orsic vardı, Draguş var. Hakikaten bunlar hep hatalar zinciri. Burayı şimdi geriye dönüp konuşmak doğru değil. Bugün de doğru değil. Elimizdeki durum bu. Sol açıkta Nwakaeme var, aday olarak Cihan var, Cham var. Visca da kaydırılabilir. Trezeguet iyi bir oyuncu. Geriye dönme durumu... 1 sene kiralık. Bırakmayacaklarına göre konuşmak doğru değil." açıklamasını yaptı.