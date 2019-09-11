Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"BİRLİKTE BAŞARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Futbol hatalarıyla, doğrularıyla bir oyun. İyi günde kötü günde birlikte olalım. Birlikte başarmak için yola çıktıl. Şiddet, nefreti ikinci plana atalım. Futbol birleştirici olsun. Biz asla bundan vazgeçmeyeceğiz. 2020 finallerine gitmek istiyoruz.

"BENİM ÜZERİMDEN MİLLİ TAKIM VE FEDERASYONU VURMAK DOĞRU DEĞİL"

Güzel bir maç oldu. Oyun ve skor olarak galibiyeti hak ettik. Milli takım herkesin milli takımı. Benim üzerinden federasyonu, milli takımı ve oyuncuları vurmak doğru değil. Biraz daha kültür seviyemizi geliştirelim. Türkiye, güzel bir ülke. Bütün insanları seviyoruz. Bize hakaret edenleri de seviyoruz.

"1 AYLIK ZAMAN BİZE YARAYACAK"

İzlanda maçını kaybetmeseydik daha farklı bir noktada olurduk. Şimdi 1 ay zamanımız var. Seçimlerimizde ve tempolu oyuna bu zaman bize katkıda bulunacaktır. Bütün oyuncularımız iyi niyetli çalışıyoruz. Biz bir takımız. Bu takımı aile havasında herkese yaymak istiyoruz. Aile olmak istemeyenler ne olur biraz daha saygılı olsun. Biz milli takımız. Milli takım hakareti hak etmiyor.