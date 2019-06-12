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Şenol Güneş: Bizim o gücümüz var

EURO 2020 Elemeleri dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda İzlanda'ya konuk oldu. Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

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Şenol Güneş’in açıklamaları şu şekilde;

Buraya yorgun ve mutlu geldik. 3 puan alabilirdik. Maça başladığımızda tedirgin bir takımımız vardı. Rakip bunun avantajı kullandı. İkinci yarıda pozisyon bulmak için gayretliydik. Kaybettiğimiz bir 3 puan var. En kötü ihtimal beraberlik bile bizim avantaj olacaktı. Yarış devam ediyor. 2020 Avrupa Şampiyonasına gideceğimizi söylüyoruz, o gücümüz de var.

 

İzlanda´da Milli Takımımıza büyük saygısızlık

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