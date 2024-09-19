Şenol Güneş: Bu şekilde hiçbir mesafe kat edemeyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Maça başlarken geçen maçtan gelen bir gayret vardı. Savunma yaparken de hücum yaparken de eksiklerimiz var. Uyum olarak Kayserispor bizden iyiydi. Bu şekilde hiçbir mesafe kat edemeyiz." dedi.

Basit top kayıpları yaptıklarından bahseden Güneş, "Hiç olmayacak şekilde rakibe topu kaptırdık. Taktikle ilgili konuşacak bir şey yok. Oyunculara da söyledim. Bunu değiştirmemiz lazım. Sakatlıktan çıkmış oyuncu daha istekli oynuyorsa biz neden çalışıyoruz. Antrenmanda gösterdiği performansı oyuncu sahada da göstermeli. Bizim ilerde kaptırdığımız bütün toplar pozisyon oldu. Bu bizim oyun anlayışımız değil." diye konuştu.

"YENİDEN BAŞLAMA TRENDİ"

Oyuncularına eleştirilerde bulunan deneyimli teknik adam, "Bu maç bizim yeniden başlama trendimiz olmalı. İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100'ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor. Güçleri yetmese de savaşacaklar. Topu iyi kullanmayacaksa, iyi oynamayacaksa ben onu sahaya niye koyayım. Ona da yazık bana da. Bu maçı ben mağlubiyet olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.

"KENDİ HALİNE BIRAKSAN 4 PUAN ALIR"

Şenol Güneş ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz. Bu oyuncular bu değil. Bu kadar kötü olmaları mümkün değil. Tabii ki kabul etmek lazım. Beşiktaş maçının yorgunluğu da var. Bunu bir bitiş olarak kabul edelim. Yeniden başlamamız gerekiyor."