Şenol Güneş: Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Trabzonspor'u takip eden basın mensupları ile bir araya geldi. Gazetecilerle pasta kesen Güneş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

'SAVİC VE OKAY İDMANLARA BAŞLADILAR'

Takımla ilgili konuşan Güneş, "Draguş sakat şu anda, ayrı çalışacak. Sakatlık tedavisi devam ediyor. Savic ve Okay idmanlara başladılar. Okay biraz daha önde iyi durumda. Onun dışında ciddi boyutta sakatlık yok. Onun dışında ciddi boyutta sakatlık yok. Tabi 3 günde bir maç oynadığımız için ufak tefek rahatsızlıklar vardır ama maça yansıyan çok ciddi boyutta bir sakatlığımız yok" dedi.

'HEDEFLERİMİZİNDEN BİRİ KADROMUZU OLUŞTURMAK'

Ligde bulundukları konumun kendilerine yakışmadığını belirten Güneş, "Takım olarak kupaya iyi başladık. Ama lig olarak bulunduğumuz yer bize yakışmayan bir yer. Bunu hep söylüyoruz. Kendi sahamızda kazanmamıza rağmen üst üste dışarda bir maç alarak 2 maç, 3 maç, 4 maç bir seri haline dönüştüremedik. Umarım bu lig maçıyla üst üste galibiyeti sağlamış oluruz, Arkasından da ligde bir seri yakalarız. Bize yakışan olmamız gereken yere tekrar gelmiş oluruz. Asıl hedeflerimizden bir tanesi kadromuzu oluşturmak. Bunun için tabi hem giden hem kalan olabileceğini hep söyledik. Ama şu andaki elimizdeki kadro olarak resmi olarak Pazar gününden sonra değişikliğe uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelebilecekler hem gidecekler ayın 13'ünde transfer başlayacağı için. Sivas maçı ile bunu değerlendirebiliriz. Ama şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var. Onu değerlendireceğiz" diye konuştu.