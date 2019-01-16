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Şenol Güneş: Burak inşallah oyunu ve karakteriyle taraftara layık olacaktır

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Akhisarspor maçı öncesi bir Burak Yılmaz açıklaması daha geldi.

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Süper Lig'de cuma akşamı deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
 
Uzun bir aradan sonra taraftarların Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek Şenol Güneş ve futbolculara moral vermesi günün dikkat çeken gelişmesi oldu. Ziyaret esnasında Asbaşkan ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Futbol A Takım Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş'e ve futbolculara çiçek vererek tatlı ikramında bulunan taraftarlarla Şenol Güneş arasında Burak Yılmaz diyaloğu da geçti.
 
Burak Yılmaz'la daha önce de beraber olduğunu ve bu süre içinde herhangi bir sıkıntı yaşamadığını söyleyen Güneş, Beşiktaş camiası içerinde gönül kırgınlıkları olsa da Burak'a sahip çıkılmasını istedi. Şenol Güneş taraftarlara, ''Yanlışını söylemeli evet. Ama sevgi bazen nefreti getirmez, şiddeti getiriyor. Burada her oyuncunun, kendimizin mükemmel olduğunu söylemiyoruz. Burak inşallah oyunuyla, karakteriyle, davranışıyla hem size hem camiaya, hem taraftara layık olacaktır'' dedi.
 
Beşiktaşlı taraftarların ise Şenol Güneş'e güvendiklerini ve takım için ellerinden gelen desteği göstereceklerini ifade ettikleri öğrenildi.
 
AKHİSARSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
 
Taraftar tezahüratları ile başlayan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
 
Isınma koşuları ve streching çalışmaları ile başlayan idman, pas ve 5'e 2 çalışması ile devam etti. Yarım sahada 3 takım halinde yapılan turnuva maçları ve şut çalışması ile günün tek antrenmanı sona erdi. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e, oradan da karayolu ile Manisa'ya giderek kampa girecek. (DHA)

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