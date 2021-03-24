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Spor

Şenol Güneş: Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk rakip Hollanda maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:44 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 19:44
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı konuk eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesinde konuştu.

"YETENEKLERİMİZİ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Sabırlı oynamaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "2022 Dünya Kupası yolunda ilk maçımıza çıkıyoruz. En güçlü ve en önemli rakibimizle sahamızda oynuyoruz. Sabırla, kendi yeteneklerimizi kullanarak, kendi yeteneklerimizi göstermek istiyoruz." dedi.

"TÜRK HALKININ DA DUASINI İSTİYORUZ"

Şenol Güneş sözlerini, "Sonuç için herkesin emeğine ihtiyaç var. Türk halkının da duasını istiyoruz. Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

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