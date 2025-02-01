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Spor

Şenol Güneş: Coşkulu oynamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi1 Şubat 2025 Cumartesi 19:03 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Coşkulu oynamadık
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 0-0 biten Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HAVA MI AĞIR GELDİ BİLMİYORUM"

Maçı değerlendiren Güneş, "Kazanmak için geldik. O niyetle sahaya çıktık. 2 puan kaybettik. Oyuna iyi başlamadık ama sonra toparladık. Pozisyonlar da bulduk. Oyun hakimiyeti de vardı. Rakip yarı sahada oynadık. Ama bunlarda çok hata yaptık. Çok basit top kayıpları yaptık. Agresif olmadık. Orta sahada oyuna hakim olamadık. 10 kişi kalsak da beraberliğe razı olduk. Kritik ve önemli bir maçtı. Deplasmanda kazanamama durumumuz vardı. Ona son vermek istiyorduk. Olmadı. 2 puan kaybettik. İlk yarının başında da takım... Hava mı ağır geldi bilmiyorum. O coşkulu oyun yoktu. Kendi oyunumuzun altındaydık." ifadelerini kullandı.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Umut Güneş'in sakatlığı olmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Umut'un sakatlığı yok. Oyunun gidişatına göre hamle yaptık." ifadelerini kullandı.

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