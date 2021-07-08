Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nu açıkladı

8 Temmuz 2021 Perşembe 13:20 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 13:21

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'deki başarısızlığın ardından ilk kez basının karşısına çıktı. Turnuvayı değerlendiren Şenol Güneş, Emre Belözoğlu ile görüştüğünü ve birlikte çalışmak istediğini de açıkladı.

Güneş'in açıklamaları şöyle:

"BAŞARILI OLAMADIK"

"Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık."

"AFYON YUTMUŞ GİBİ OYNADIK"

"Ben de bu futbolu içime sindiremiyorum, futbolcularım da sindiremiyor, Türk halkı da sindiremiyor. Zaman zaman afyon yutmuş gibi oynadığımız bir gerçek. EURO 2020'de beklentimiz bu değildi. Hayal kırıklığıdır"

"İTALYA MAÇINDAN SONRA ÖZGÜVEN KAYBI OLDU"

"Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Özgüven kaybı oldu."

"ASIL HEDEF DÜNYA KUPASI"

"Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü."

"4 SENE MUKAVELEM VAR"

"Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce va çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. Biz bir anda final istedik. Bunun olabilmesi için konuşalım, tartışalım ama benle ama bensiz. 4 sene mukavelem var. Futbol ömrüm de çok uzun süre olmayacak. Ben devam etmeyeceğim ama benim, sizin, hepimizin düşünceleri devam edecek. Başımız dik, alnımız ak."

"DÜNYA KUPASI'NA ULAŞACAĞIZ"

"Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve fırça darbelerimize dikkat ederek bu tabloyu tamamlayacağız. İkinci hedefimiz olan Dünya Kupası'na ulaşacağız."

"DEĞİŞİMLER OLACAK"

"Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım."

"BU TAKIMI KİMLERLE HAZIRLAYACAĞIMIZI PAYLAŞACAĞIM"

"Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum. Dünya Kupası elemelerinde 3 tane maçımız var. Kamp yerlerimiz belli. İşimizi yapmak zorundayız. Üzülmek başka, iş yapmak başka. Bu takımı nasıl ve kimlerle hazırlayacağımızı sizinle ileride paylaşacağım."

"EURO İLE MAAŞ ALMIYORUM"

"Şunu söyleyeyim EURO 2020'den dolayı bu takım hiçbir prim almadı. Çünkü sonuç gelmedi. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Benim maaşımla da ilgili konuşuluyor ve yalan yazılıyor. İsterlerse hiç para almayayım, önemli değil. 3.2 milyon euro alıyor diyorlar. Yahu Türkiye'de euro ile maaş alan var mı? Ben almıyorum. Söylüyorum. Hala aynı yalanı yazıyorsunuz. Bana hırsızsın diyor. Ben sana rakamı söylemek zorunda mıyım? Hiç para almayayım isterseniz. Kulüplerden de federasyondan da alacağım var. Mahkemeye versem utanmaz adam diyorlar. Bir kere mahkemeye gitmedim. Böyle bir haber görmemişsinizdir."

"KEŞKE KAVGA OLSAYDI"

"İdmanda Enes Ünal ile Halil Dervişoğlu'nun yaşadığı olay. Halil pas atılmadığı için söylenirken Enes de kendisini o an ağabey olarak gördü ve cevap verdi. Olay bu, kavgalar ve yumruklar yazıldı. Keşke olsaydı, belki hırslanırlardı."

"BİR DAHA BU KADAR DİBE VURMAYIZ"

"Bu bir dibe vuruştu ama bir daha bu kadar dibe vurmayız. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm bu takımda."

"TAYLAN ANTALYALI İÇİN OLUMSUZ BİR DURUM"

"Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Bana sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum"

"EMRE BELÖZOĞLU İKE İKİ KEZ GÖRÜŞTÜK"

"Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. İki kez görüştük. Milli takımda değişimler olacağını söylemiştim. Başlamasaydı sportif direktörlüğe, bizde başlamasını isterdim. Henüz kesinleşmedi, görüşüyoruz."