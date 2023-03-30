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Spor

Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına onay verdi!

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, genç yaşına rağmen Beşiktaş forması ile önemli işler yapmıştı. Şenol Güneş'in takıma katılması ile forma şansı azalan genç oyuncu Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılması bekleniyor.

Sabah30 Mart 2023 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu'nun ayrılığına onay verdi!
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Şenol Güneş, Ersin Destanoğlu'nun ayrılmasına izin verdi.

Beşiktaş'ta genç yaşına rağmen 3 kupa birden gören Ersin Destanoğlu, Valerian Ismael döneminde 9 lig maçında 11 gol yerken Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından formaya uzak kaldı.

Sezon başında 2026'ya kadar sözleşmesinin uzatan ancak şans bulamadığıiçin ayrılmak isteyen 22 yaşındaki eldivene, Genüş'ten transfer izni çıktı.

YENİ ROTA AVRUPA

Ersin'le Belçika temsilcisi Club Brugge'ün ilgilendiği ancak kulübe henüz resmi teklif gelmediği belirtildi. Gen. futbolcunun kariyerine yurt dışında bir takımda devam etmek istediği öğrenildi.

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