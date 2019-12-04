Şenol Güneş: EURO 2020'de 6 puan bizi gruptan çıkarır

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, başarıyla sonuçlanan EURO 2020 Elemeleri'ndeki 9 aylık süreci, EURO 2020 finallerindeki rakiplerimizi ve A Milli Takımımızın final turnuvasındaki hedefleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Milli ruh oluşmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum"

Konuşmasına teşekkür ederek başlayan Şenol Güneş, "Sevgili Türk basın emekçileri, EURO 2020'ye katılmayı başaran A Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak karşınızdayım. Mutluyum, gururluyum. Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi kötü her şeyi tecrübe edecekler" diye konuştu.

"Anadolu ve İstanbul seyircisi bizi bağrına bastırdı"

Güneş, görev geldikten sonra diyalog ortamını sıcak tutuklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kulüpleri, hocaları, oyuncuları ziyaret ettik. Gönlünü aldık. Buna da devam edeceğiz. Eski, yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular. Türk halkını milli takıma tekrar yakınlaştırdık. Eskiden Milli Takım maçları merak edilmiyordu. Milli Takım'ın maçının hangi gün olduğunu bilmiyorduk. İlgisizdik, duyarsızdık ancak şu anda bambaşka bir noktaya geldik ve burada herkesin çok büyük katkısı var. En yetkilisi de en yetkisizi de sıcak oldu, takımın başarısı için bir araya geldi. Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı. Oradan ayrılışımız tekrar buluşmak içindi. Döneceğiz. Milli ruh oluşmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. İstanbul da bizi bağrına bastı. İnsan gol atmamaya sevinir mi? Biz sevindik. Stade de France'da yaşadıklarımız bizim için çok daha önemliydi. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemlerde Avrupa'ya örnek oldu."

"Asıl teşekkürü Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum"

"Asıl teşekkürü bizimle aynı duyguyu paylaşan sayın Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum. En yetkilisi de en yetkisizi de sıcak oldu, takımın başarısı için bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız da taraftar, ben de taraftarım, kadını, çocuğu, hepimiz taraftarız."

İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

" -Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz. Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi kötü her şeyi tecrübe edecekler.

- Umut edeceğiz. İyi şeyler yapacağız. Bu yıl milli takımın yılı olsun."

- Çocuklarımıza imkan ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Bu daha çok fikir üretmemizi sağlar. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz.

- Biz, komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız. Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz."

"Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak..."

"- Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim. Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte."

"Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı"

"- Açılış maçında oynamamız ayrı bir motive aracı. Açılış maçının İtalya ile olması da ayrı bir renk. Takımımızın kendisini göstermesi için şans. Bugün itibarıyla çalışıyoruz. Bakü'ye, sonra da Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapmaya çalışacağız. Uzak yerler oldu ama önce Roma'ya gideceğiz. Maç sonu da Bakü'ye gitme durumumuz var."

"Biz İtalya'yı yensek bile İtalya yine güçlü"

- Biz İtalya'yı yensek bile İtalya yine güçlü. Diğer iki maçımız çok önemli olacak. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bakü'de Azerbaycan'ı ve kendimizi temsil edeceğiz. 2 maçta her şey değişebilir. Orada bize, oyunculara, taraftara, medyaya herkese görev düşüyor. Bu gruptan çıkmak istiyoruz."

"6 puan bizi gruptan çıkarır. Galler maçı daha önemli"

- "Medya gözüyle bir hesap yaparsak 6 puan bizi gruptan çıkarır. Ama biz elemelerde 4 puanı Fransa'dan aldık, 1 puanı İzlanda'dan aldık. Bu sayımlar tutmayabiliyor. Biz bilinmez olmalıyız, rakip senin oyununa şaşırmalı. Biz İtalya'yı yine gözden geçireceğiz ancak Galler maçı bizim için daha önemli. Ben yine de 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. İnşallah bütün puanları toplarız."

"Önce samimiyet ve iyi niyet"

"- Falcı değiliz, ben afaki şeylere inanmam ama duygularım üst seviyededir. Önce samimiyet, iyi niyet. Gayretle işler yapıldığını gördüm. Fransa güçlü takım. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızın analizini bir daha yapacağız. Arnavutluk maçında attığımız golün sevinci, Fransa'ya attığımız 2. golün sevincinden daha yüksekti. Fransa maçındaki performansı gösterecek olgunlukta bir takımız."

"4 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz"

"- Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçı yapacağız. Normalde 2 hazırlık maçına izin veriliyor ama biz 4 maç yapmak için zorlayacağız. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Haziran'da da iki hazırlık maçı daha yapmayı planlıyoruz. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz...Oynayacağımız iki hazırlık maçını da kazanmak istiyorum. Orada Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız. Zirveye çıkmak için merdivenin ilk basamağına basmazsanız, düşersiniz. Biz düşmek istemiyoruz."

- Başkanımız prim veriyor ancak en güzel prim etrafımızdaki insanların bize olan sevgisi.

Milli oyuncuların durumu

Elimizdeki kadroda mümkün olduğunca form durumu yüksek oyuncuları tutmak istiyorum.

Merih en önemli oyuncularımızdan. Ama takımında hiç oynamıyor neredeyse. Çağlar, geçtiğimiz sezon hiç oynamazken bu sezon oynuyor."

Oğuzhan Özyakup, oynaması rahat bir yerde oynamalı. İşinize odaklanabildiğiniz yerde olmalısınız. Paramı alayım oturayım olmamalı. Ancak Merih gelişebilmek için orada."

"Diğer teknik adamların bizden çekinmelerini sağlamak güzel"

"Diğer teknik adamların bizden çekinmelerini sağlamak güzel. Biz her maçta kendi felsefemizle oynamaya çalışacağız. Ancak bazen rakibe göre de oynayacağız."

Londra yolu görünüyor mu?

"Biz bütün senaryoları hazırladık. En iyinizi verin, başaramazsanız "ben buyum" dersiniz. Hayalimiz bu. İnşallah en sonuna kadar gideriz ama futbolumuzu daha yukarı çıkarmak zorundayız. Keşke final oynasak... Ortak hayalimiz bu olsun

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