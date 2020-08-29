Şenol Güneş: ''Ferdi Kadıoğlu'nun tereddütleri var''

29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:13 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:13

TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş "Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Ferdi'nin tereddütleri var. 'Ben nerede oynayacağım, nasıl yapacağım, gelsem ne düşünüyorsunuz?' gibi. Konuşabilir.

Ben zaten buradayım. Ben halkın içindeyim, halkın üstünde değilim. Oyuncunun zaten yanındayım ben, bunu herkes bilir. Oyuncuyla ilgili kanaatlerim belli. Çağırırım, bir rekabet vardır. Çağırdım, bu maçta da ihtiyaç olabilirdi. 'Evet' ya da 'Hayır' diyecek. Sağ olsun, Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı.

"DAVET ETTİM"



Ama şunu yapmam. Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam; altına da koymam. Benim için her oyuncu aynıdır. Davet ettim. Ama 'Evet' dese bile yetişmiyor. Davet zaten yaptık. Çağrı yapmama sebebi, Sinan Gümüş için de geçerli. Sinan için yazın konuştuk. Almanya-Türkiye arasında evrak olayı var. Sağ olsun Dışişleri Bakanımız da çok büyük destek oldu. Sinan'ın da yetişmiyor. Tam zamanıydı onlar için. Oynatabilirdim" ifadelerini kullandı.