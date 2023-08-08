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Spor

Şenol Güneş ''Gelmek istiyor'' demişti... Ve Anderson Talisca noktayı koydu!

Beşiktaş taraftarlarının transferini heyecanla beklediği Anderson Talisca hakkında Şenol Güneş 'Gelmek istiyor.' açıklaması yapmıştı. Brezilyalı futbolcudan konu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

8 Ağustos 2023 Salı 08:48 - Güncelleme:
Şenol Güneş ''Gelmek istiyor'' demişti... Ve Anderson Talisca noktayı koydu!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Anderson Talisca ile ilgili transfer açıklamasının ardından Brezilyalı isimden cevap geldi.

"TALİSCA GELMEK İSTİYOR"

Şenol Güneş'in basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon eurodan aşağıya değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız." şeklindeki sözleri, siyah-beyazlı camiada heyecan oluşturdu.

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime Talisca transferi için çağrıda bulunurken; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı paylaşım yaptı.

"TALİSCA'DAN CEVAP GELDİ"

Talisca transfer durumunun olmadığını vurgulayarak "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum." açıklaması yaptı.

Siyah-beyazlı taraftarların unutamadığı Talisca'nın bu açıklamasının ardından Beşiktaş cephesinden gelecek yanıt merakla beklenmeye başlandı.

Cristiano Ronaldo'nun ardından Saido Mane'yi de transfer eden Al-Nassr'ın Talisca ile yolları ayırmaya sıcak bakacağı iddia edilirken, Brezilyalı yıldız 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlamak istediğini mesajını verdi.

Suudi Arabistan'da 2022-2023 sezonunda 23 maça çıkan Talisca, 20 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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