Şenol Güneş: Gerginlik doğru değil

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kupadaki Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu.

Şenol Güneş, "Ben oyunun başında da söyledim. Kazanmak için sahaya çıktık. Sahaya dengeli dağıldık. İyi paslar yaptık. Cham, Ozan pozisyonlara girdi. O topları kullanırken sıkıntı çektik. 15 dakikadan sonra top kayıpları yaptık. Arkaya atılan toplarda sıkıntılar yaşadık. Hatalar yaptık ve pozisyonlar buldular. Tamamına bakınca hak ettiğimiz bir maç. Yine de akılcı oynamak lazımdı. Son anlarda zamana oynayalım dedik, hamle yapınca topu almak için uğraştık. Olumlu taraflar daha fazla ama olumsuzluklar vardı. Skor bir anda kopunca, skor dönünce onlar da razı oldu. Alanyasporlu oyuncunun durumu inşallah kötü değildir. Pazar günkü maça daha iyi çıkmalıyız. Antalyaspor değişiklikle çıktı, 1 gün önce oynadılar bizden. Sakatlık vermedik. Sakatlıktan dönen oyuncularımızı gördük. Sakin kalıp oyuna göre oynamalıyız." dedi.

Deneyimli teknik adam, maçın bitiş düdüğü sonrası yaşanan gerginlik için, "Maç sonu gerginlik doğru değil. Rakip zaten 10 kişi kalmış. Simon Banza ile rakip oyuncu devrede itişmiş. Uyardık. Maç sonu yine orası karıştı. Gidenler de yangını söndüreceğine büyütüyor. Sami Hoca da geldi, sakindi, soyunma odasında oyuncuların duruşundan rahatsız oldu. Bazen alınganlık oluyor. Başını eğip gitmesi gerekiyordu. Bizim için de geçerli bu. Öyle bir atışmanın saha sonucundan sonra sahaya yansıması oldu. İtişme falan bir şey görmedim çok ama gördüğümü de almaya çalıştım. İtişmeler oldu ama küfürleşme oldu mu bilemiyorum. Sinirlenmek doğru değil. Biz de yapıyoruz bazen, olmamalı. Sami Hoca'yı da seviyorum. Oyuncusunu da kaybetti. Bizim oyuncuya bakıp sinirlendiyse olabilir." değerlendirmesinde bulundu.