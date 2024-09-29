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Spor

Şenol Güneş: Güzel maç olacağını düşünüyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2024 Pazar 15:47 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Güzel maç olacağını düşünüyoruz
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

5 maçtır kazanamadıklarını dile getiren Güneş, "Hava iyi ama bizim havamız iyi değil. 5 maçtır kazanamıyoruz. Yeterli seviyeye gelemedik. Oyun olarak savunmada da hücumda da sıkıntılarımız vardı. Her maça yeni umutla başlıyoruz. Güzel maç olacağını düşünüyoruz. " dedi.

Maçı kazanmak istediklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimizin gücünü biliyoruz ama biz takım olarak daha çok birbirleriyle oynayan oyuncuları tercih ettik. Maçı kazanmak istiyoruz. Bütün oyuncular sahaya o niyetle çıkacaklar. Elimizden geleni yapıp beklediğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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