Şenol Güneş: Güzel oynayıp iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, 19. hafta mücadelesinde sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş sakatlığı bulunan isimlerle ilgili, "Arif'in sakatlığı var. Draguş'un zaman ihtiyacı var. Savic'in durumu iyi ama 1 hafta sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz. Onu riske edmezdik. Onlar dışında herkes hazır." dedi.

Antalyaspor mücadelesi içinse Güneş, "3 puana ihtiyacımız var. Güzel oynayıp iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.