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Spor

Şenol Güneş: Hakem sanki haberli gelmiş gibiydi

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2024 Pazar 22:04 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Hakem sanki haberli gelmiş gibiydi
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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1-0 kazanılan Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Güneş, "Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Geçen haftaki maç farklıydı, bu maç farklı. Kendi bölgesinde savunan, koşan bir takım. Hücum anlayışımız iyi ama pas isabetimiz ve pas hızımız düşük olunca pozisyon bulmakta zorlandık. Basit top kayıplarıyla da rakibe pozisyon sağladık. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama çoğaltmalıyız. Arkaya sızmaları 1 kere yapabildik Cihan'la, daha çok yapabilirdik, şut, ikiye birler fazla olmalıydı. Yön değiştirmeler var, rakibin zaaflarını kullanacak becerili iş yapamadık. İkinci yarıda da sabırlı oynamak durumundaydık. Eldeki oyuncularımızın kazanma isteği sonuna kadar devam etmeliydi. Defansımızda da orijinal, o mevkinin oyuncuları yoktu. Hem paslarda hem defansif pozisyonlarda hatalar oluyor. Kazanmak önemliydi. Oyun üstünlüğü var ama pozisyon daha çok olabilirdi. Enteresandır bugün, gol yemedik ama başka gol de atabilirdik. 18 içerisinde ağır kaldık. Zor dönemde, oyuncuların üstünde baskı olduğu dönemde, ağırlık var üstlerinde, yapmayacakları pas hataları yapıyorlar, bu maçı kazanmak artı değer. Çıkış yapmak için bir başlangıç olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HAKEM SANKİ HABERLİ GELMİŞ!"

Genç oyuncu Ali Şahin'e gelen tepkiler hakkında konuşan Güneş, "Ali Şahin, genç dinamik bir çocuk. Pozisyon bilgisi bakımından sıkıntıları var. Üst seviyede oynarken iyi pozisyon almanız lazım. Lundstram ve Batista da geriye alınca sıkıntı yaşıyor. Sarı kart gördü. Bazen kontrolsüz girebiliyor. Biz zaten ilk faulde kart görüyoruz. Mendy'e vakit geçirmekten sarı kart gösterdi ve cezalı duruma düşürdü. Sanki haberli geldi. Böyle de oyun oynanmaz. Zamanı geçirmek için takdir hakları... Enteresan. Faul yok, faul veriyor, 2 dakikada kullandırıyor. Onların eksik oyuncusu var, onlar devam ediyor, biz topu alınca kenara atıyoruz onun için. Maç bitmiştir. Yeni bir dönem olsun, başlangıç olsun istiyorum. Zaman zaman zor maçlar olacaktır ama daha olumlu olacağını düşünüyorum takımın." sözlerini sarf etti.

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